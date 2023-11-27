الإثنين 27 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

اقتصاد

الإحصاء: 20.4% ارتفاعًا في الصادرات المصرية إلى المجر خلال 8 أشهر

الجهاز المركزى للتعبئة
الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء،فيتو

 كشفت بيانات  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، اليوم الإثنين الموافق  27 / 11 / 2023 ارتفاع قيمة الصادرات المصرية إلى المجر لتصل إلى 62.4  مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل  51.8 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4 %.

 

 وبلغت قيمة الواردات المصرية من المجر 167.4 مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 145.2 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها  15.3 %.

 

تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر والمجر

ويأتي ذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية التي تجمع بين مصر والمجر  استقبل اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسى  " كاتالين نوفاك "  رئيسة المجر، وحرصًا من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الأنشطة والزيارات الرسمية  الرئيس  وإصدار بيان صحفى يتضمن العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة المجر.

الرئيس السيسي، ورئيسة المجر، فيتو

قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر

كما أظهرت البيانات ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر لتصل إلى 229.8مليون دولار خلال أول 8 أشهر من عام 2023 مقابل 197.1 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2022 بنسبة ارتفاع قدرها  16.6%.

Advertisements


أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى المجر خلال اول 8 أشهر من عام 2023 


1. الات وأجهزة كهربائية  بقيمة 20.9 مليون دولار.
2. خضر وفواكه   بقيمة 16.1 مليون دولار.
3. منتجات كيماوية  بقيمة 10.4 مليون دولار.
4. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 7.3 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من المجر  خلال أول 8 أشهر من عام 2023


1. قاطرات وعربات  بقيمة 71  مليون دولار.
2. الات وأجهزة كهربائية  بقيمة 12.6  مليون دولار.
3. سيارات وجرارات  بقيمة 7.9  مليون دولار.
4. منتجات الصيدلة  بقيمة 7.4  مليون دولار.
5. منتجات كيماوية  بقيمة 7.1 مليون دولار.
 

قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالمجر 4.3 مليون دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 مقابل 3 مليون  دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع  قدرها42.1% 

 

جهاز الإحصاء: تراجع نسبة ختان الإناث إلى 12%

الإحصاء: 13% زيادة بالتبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال 2022

قيمة تحويلات المجريين العاملين في مصر

 بينما بلغت قيمة تحويلات المجريين العاملين في مصر 925 ألف دولار خلال العام المالي  2021 / 2022 مقابل 548  ألف دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 68.8%.


وسجل عدد سكان مصر 105.7 مليون نسمة عام 2023، بينما سجل عدد سكان المجر 10.2 مليون نسمة عام 2023.

 

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

السيسي الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء العلاقات الاقتصادية بين مصر ودولة المجر مصر والمجر قيمة التبادل التجاري بين مصر والمجر

مواد متعلقة

لحظة استقبال السيسي لرئيسة المجر بقصر الاتحادية (فيديو)

السيسي ورئيسة المجر يستعرضان حرس الشرف بقصر الاتحادية

جهاز الإحصاء: تراجع نسبة ختان الإناث إلى 12%

الإحصاء: 13% زيادة بالتبادل التجاري بين مصر ودول الساحل والصحراء خلال 2022

الأكثر قراءة

صحيفة الحالة الجنائية للمذيعة إنجي حمادة المقبوض عليها بسبب فيديو مخل مع كروان مشاكل

بعد تحريرها من يد الحوثيين، تركيا تفجر مفاجأة عن السفينة الإسرائيلية المختطفة بخليج عدن

بعد القبض على مذيعة شهيرة، الأمن يكثف جهوده لضبط كروان مشاكل

مرتديا سترة واقية، إيلون ماسك يتجول مع نتنياهو في أحد المواقع التي تم مهاجمتها في عملية طوفان الأقصى (فيديو)

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

والد ضحية القتل على يد زوجها بمنشأة القناطر يكشف تفاصيل صادمة عن الجريمة

تاريخ مواجهات إيهاب جلال مدرب الإسماعيلي أمام بيراميدز وباتشيكو

تفاصيل لقاء سياحة البرلمان ورئيس مقاطعة جيانغ سو الصينية

Advertisements

منوعات

المزيد

100 ألف دولار، سعر بلوزة خطوبة الأميرة ديانا

50 سم، طول الفأر العملاق (صورة)

توقعات الأبراج حظك اليوم الإثنين 27-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 27-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، 200 جنيه أعلى سعر لكيلو فيليه بلطي بسوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي على موقع البورصة المصرية اليوم الإثنين

أسعار الخضراوات اليوم، 150 قرشًا ارتفاعًا بسعر البطاطس في سوق العبور

حركة مؤشر الدولار الأمريكى، أين تتجه العملة الخضراء؟

المزيد

انفوجراف

آخرهم طارق عبد العزيز.. فنانون رحلوا أثناء تصوير أعمال فنية (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحلبة في المنام وعلاقته بالمعاناة والمرض والفقر

فوائد المواظبة على أذكار الصباح

تفسير رؤية الخالة في المنام وعلاقتها بالوقوع في المعاصي وارتكاب الآثام والذنوب

المزيد
الجريدة الرسمية