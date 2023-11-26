حافلة الزمالك تصل ستاد برج العرب استعدادًا لمواجهة أبو سليم الليبي

الزمالك ، وصلت منذ قليل، حافلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى ستاد برج العرب بالاسكندرية، استعدادا لخوض مباراة أبو سليم الليبي المقرر لها اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، في الجولة الأولى من مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

حافلة الزمالك تصل استاد برج العرب

وحرص لاعبو فريق الزمالك وأعضاء الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال على تفقد أرضية ملعب المباراة قبل بدء عمليات الإحماء استعدادا للقاء المرتقب.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وكان عصر أمس السبت، عقد الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي المقرر لها اليوم الأحد باستاد برج العرب، في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على ارتداء الزمالك لزيه التقليدي باللون الأبيض " القميص الأبيض والشورت الأبيض" في حين يرتدي حارس المرمى زيه باللون الأخضر.

وسيرتدي فريق أبوسليم الليبي زيه باللون الأزرق الكامل" القميص الأزرق والشورت الأزرق" في حين سيرتدي حارس المرمى زيه باللون الأسود الكامل.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني على منح الفريق الليبي 200 دعوة لحضور المباراة، وحضر من الزمالك كل من أحمد حسني المدير الإداري ومصطفى ميلا مسؤول المهمات، بالإضافة إلى ممثلي الفريق الليبي وطاقم التحكيم التونسي المكلف بإدارة اللقاء.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره أبو سليم الليبي في السادسة مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب، في إطار مباريات الجولة الأولى بدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال أعلن عن القائمة التي ستخوض مباراة أبو سليم الليبي المقرر لها في السادسة مساء اليوم الأحد، باستاد برج العرب في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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قائمة الزمالك لمواجهة أبوسليم الليبي

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى: محمد عواد - عبد الرحمن نفاد - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر - حمزة المثلوثي - محمد عبد الغني - محمد طارق - محمد عبد الشافي - حاتم سكر - أحمد زكي.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا" - محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو" - سيد عبد الله "نيمار" - أحمد مصطفى "زيزو" - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - إبراهيما نداي - يوسف إبراهيم " أوباما ".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.

مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها اليوم الأحد، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية.

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي اليوم الأحد في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية.

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا.

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر.

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا.

واختار "كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري.

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي.