الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة معتمد جمال لمواجهة أبو سليم الليبي المقرر لها يوم الأحد المقبل، باستاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية الإفريقية. 

وفي السطور التالية نعرض التشكيل المتوقع للزمالك ضد أبو سليم الليبي في الكونفدرالية. 

التشكيل المتوقع للزمالك ضد أبو سليم الليبي 

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي، محمد عبد الغني، محمد طارق، حاتم سكر.

خط الوسط: نبيل عماد "دونجا"، عمرو السيسي، سيد عبد الله "نيمار".

خط الهجوم: يوسف إبراهيم "أوباما"، أحمد السيد "زيزو"، محمود عبد الرازق "شيكابالا".

موعد مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي

وتقام مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي يوم الأحد المقبل في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة على استاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي 

وتنقل مباراة الزمالك وأبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة الكونفدرالية. 

 

Advertisements

 

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال خوض مران اليوم الجمعة في الثانية والنصف عصرًا، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعدادًا للقاء أبو سليم الليبي المقبل في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

وعقب المران سيختار الجهاز الفني قائمة الفريق التي ستخوض المباراة، للسفر إلى الإسكندرية، للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة بطل ليبيا.

 

وسيخوض الزمالك تدريبه الختامي يوم السبت على ملعب فندق الإقامة بالإسكندرية وفقا للبرنامج الموضوع من الجهاز الفني للفريق.

 

وقبل مواجهة الفريقين نسلط الضوء على محترفي الزمالك وأبو سليم الليبي قبل موقعة الأحد المقبل بالكونفدرالية.

 

الزمالك وأبو سليم الليبي

ويضم نادي الزمالك 4 محترفين وهم التونسيون سيف الجزيري وحمزة المثلوثي والسنغالي إبراهيما نداي والبنيني سامسون أكينيولا. 

 

كما يضم أبو سليم الليبي 4 محترفين، ثلاثة من دولة تونس وهم المدافع ثامر الصالحي صاحب الـ 31 عاما، والمدافع مراد زهو صاحب الـ 34 عاما، ومنذر القاسمي صاحب الـ 31 عاما، كما يضم أبو السليم الليبي اللاعب النيجيري بيتر نوراه الذي يشارك كمهاجم وجناح أيسر. 

 

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم مسؤولي نادي الزمالك باختيار طاقم تحكيم تونسي لإدارة مباراة أبو سليم الليبي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.  

 

طاقم حكام مباراة الزمالك وأبو سليم 

ويتكون طاقم التحكيم من محرز المالكي حكما للساحة، ويعاونه مواطنيه وائل الحناشي وأيمن إسماعيل مساعدين، وصادق السالمي حكمًا رابعًا. 

 

واختار " كاف" الإثيوبي سولمون أبيبي مراقبا عاما على المباراة، في حين يراقب الحكام المغربي عبد الله العشيري. 

 

ويقع الزمالك في بطولة الكونفدرالية مع مجموعة تضم كلًّا من ساجرادا الأنجولي، سوار الغيني، أبو سليم الليبي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ،أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية.

الزمالك نادي الزمالك الزمالك وأبو سليم الليبي التشكيل المتوقع للزمالك ضد أبو سليم الليبي الكونفدرالية

مواد متعلقة

لاعب السكة الحديد يكشف لـ "فيتو" حقيقة مفاوضات الزمالك لضمه

5 معلومات عن فريق أبو سليم الليبي قبل مواجهة الزمالك بالكونفدرالية

الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وأبو سليم الليبي بالكونفدرالية

الزمالك يصرف جزءا من مستحقات اللاعبين المتأخرة قبل مواجهة أبو سليم

موقف الزمالك من التعاقد مع البرتغالي باولو مينزيس مدرب النجمة اللبناني

الزمالك يعلن غياب نجمي الفريق عن مواجهة أبو سليم الليبي

الزمالك يخوض مران الغد في القاهرة ويتجه للإسكندرية لمواجهة أبو سليم الليبي

أخبار الرياضة اليوم.. زيزو يتلقى عرضًا من السعودية.. سياسة جديدة من إدارة الزمالك في رواتب اللاعبين.. نجم ليفربول السابق يكشف موعد رحيل محمد صلاح

الأكثر قراءة

من سائق توك توك إلى ممثل في بطن الحوت، حكاية كروان مشاكل المثير للجدل

دوري أبطال أفريقيا، التشكيل المتوقع للأهلي أمام ميدياما الغاني

قرارات النيابة في جريمة قتل شاب لوالدته وإصابة شقيقته في مشاجرة داخل كمبوند بـ 6 أكتوبر

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 24-11-2023

ناسا تحذر: المجال المغناطيسي يهدد الأرض

مشاهد لمنطقة شمال قطاع غزة بعد ساعات من دخول الهدنة حيز التنفيذ (فيديو)

التشكيل المتوقع للزمالك أمام أبو سليم الليبي في الكونفدرالية

الأهلي يخسر علي معلول أمام ميدياما الغاني

Advertisements

منوعات

المزيد

افتتاح أطول ناطحة سحاب في اليابان (فيديو)

ناسا تحذر: المجال المغناطيسي يهدد الأرض

الرنجة تواجه خطر الانقراض، لهذا السبب

نسخة نباتية من العسل، لا يحتاج إلى نحل لإنتاجه

المزيد

خدمات

المزيد

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 24-11-2023

تعرف على سعر الدينار الكويتي بالبنك المركزي صباح اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار الشوفان اليوم الجمعة 24-11-2023 بالأسواق

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 24-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم سماع المصلين لخطبة الجمعة من جهاز الراديو

دعاء يوم الجمعة وليلتها للوالدين المتوفيين

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية