الوضع الإنساني في غزة مع قرب انتهاء الهدنة.. ازدحام الملاجئ ونقص حاد في الغذاء والدواء والمياه والوقود.. مستشفيات خارج الخدمة.. وسفير سابق يعلق على الأزمة

أوشكت الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية حماس في قطاع غزة، على الانتهاء حيث بدأت الساعة 7 من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي (5 بتوقيت جرينتش) والتي من المقرر أن تنتهي غدا.

وتأمل وكالات الإغاثة في استغلال فترة وقف القتال القصيرة لتكثيف إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر.

وتفاقم نقص الغذاء والوقود ومياه الشرب والأدوية في الأسابيع القليلة الماضية، وسط تحذيرات من وكالات تابعة للأمم المتحدة من تفشي الأمراض وهو ما قد يزيد من عدد الوفيات بشكل حاد.

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جحيم على الأرض

ولم تصل أية مساعدات خارجية إلى أجزاء من شمال قطاع غزة منذ أسابيع، ووصف متحدث باسم الأمم المتحدة الوضع في القطاع بأنه "جحيم على الأرض".

زحام في الملاجئ

وفر نحو 1.7 مليون من سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة من منازلهم، ونزحوا داخل القطاع، وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن قرابة مليون منهم يحتمون في مبان تديرها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

واكتظت الملاجئ، البالغ عددها 156 على الأقل، للغاية بما يفوق طاقتها بأكثر من 4 أمثال بعد أن فر عشرات الآلاف من المدنيين إلى جنوب القطاع هربًا من وطأة القصف الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، لكن الجنوب أيضًا تعرض لضربات جوية إسرائيلية شرسة قتلت وأصابت مدنيين.

وينام أغلب الرجال والشبان والفتية من النازحين في العراء قرب الجدران الخارجية للملاجئ.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن بعض الأسر نصبت خيامًا خارج ملجأ في خان يونس.

المستشفيات خارج الخدمة

لا يعمل أي مستشفى في شمال قطاع غزة بشكل طبيعي؛ بسبب شدة القصف ونقص الوقود، ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن 8 من أصل 11 منشأة في الجنوب ما زالت تعمل، وواحدة فقط منها متاح فيها إجراء عمليات جراحية معقدة، وفقًا لما تقوله منظمة الصحة العالمية.

وقالت المنظمة أيضًا إنها طلبت المساعدة لإخلاء 3 مستشفيات في الشمال، مشيرة إلى أن الخطط جارية في هذا الصدد.

وتقول منظمة "أوكسفام" الخيرية إن عدد الولادات المبكرة ارتفع بنحو الثلث تقريبًا على مدى الشهر الماضي، في القطاع الذي تحاصره إسرائيل مع معاناة الحوامل من زيادة التوتر الشديد والصدمات النفسية.

مساعدات محدودة

وتم فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر والسماح بدخول مساعدات محدودة منذ 21 أكتوبر مما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء.

ودخلت 80 شاحنة في المجمل محملة بإمدادات إنسانية، من مصر منذ الخميس، وأعلنت القاهرة أن 130 ألف لتر من الوقود و4 شاحنات غاز ستدخل يوميًا للقطاع، مع بدء الهدنة بالإضافة إلى 200 شاحنة مساعدات.

مخاوف من موجة جفاف

وسمحت عمليات إيصال الوقود في الأيام القليلة الماضية بإعادة تشغيل بعض آبار المياه ومحطات الضخ في جنوب قطاع غزة، لكن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية يقول إن هناك مخاوف شديدة من الجفاف في شمال القطاع حيث لا تعمل محطة تحلية المياه ولا خط المياه من الاحتلال.

وأضاف أن محطات معالجة مياه الصرف لا تعمل بكامل طاقتها بسبب أضرار لحقت بها ونقص الوقود، وتنتشر مياه الصرف في الشوارع قرب رفح، منذ الأيام القليلة الماضية.

ويسمح الاحتلال بدخول كميات محدودة يوميًا من الوقود لقطاع غزة عبر مصر، وتم إيصال 75 ألف لتر، الخميس.

وتوزع "أونروا" الوقود لدعم توزيع الأغذية وتشغيل مولدات المستشفيات ومحطات المياه والصرف والملاجئ والخدمات الضرورية الأخرى.

الهدنة الإنسانية

ومنذ إعلان الهدنة، توافد مئات المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين تباعا أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، وساحة بلدية البيرة حيث تم استقبال بناتهم وأبنائهم المنوي الإفراج عنهم.

وفي القدس، منعت قوات الاحتلال أهالي المعتقلات من الاحتفال، أو استقبال المهنئين في المنزل، وعرقلة وصول المعتقلة المفرج عنها إسراء الجعابيص لعدة ساعات.

ويأتي إطلاق سراح المعتقلين ضمن "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة، بعد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من السجون الإسرائيلية، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وقالت وفا إن عدد الأسرى في سجون إسرائيل بلغ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، فيما أنه اعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني بعد 7 أكتوبر الماضي.

وتعليقا علي الهدنة المؤقتة أكد أشرف عقل، سفير مصر الأسبق لدى فلسطين، أن الهدنة الإنسانية التي تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بوساطة مصرية قطرية ورعاية أمريكية، تشمل تبادل المحتجزين لدى الجانبين، وتعد خطوة مهمة على طريق التهدئة.

وأضاف السفير أشرف عقل، أن الهدنة فرصة جيدة لالتقاط الأنفاس ووقف الاعتداءات الهمجية المتواصلة على أهل قطاع غزة لاسيما أن تلك الانتهاكات التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين لم تُرتكب ولم ترها البشرية منذ العهد النازي والحرب العالمية الثانية، إذ استهدفت المدنين وضرب المستشفيات والمدارس ودور العبادة ومراكز الايواء والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة.

وشدد على أن مصر هي أقدر طرف على فهم عقلية المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة والتعامل معها، لما لها من خبرة طويلة في الملف الفلسطيني، مضيفًا أن موقف مصر القوي المساند للقضية الفلسطينية يتناسب مع مواقفها التاريخية ودورها التاريخي وما قدمته من تضحيات وشهداء في حروب 1948 1956 1967 1973 فضلا عن حرب الاستنزاف وغير ذلك.

وتابع أن الشعب المصري مناصر لقضايا أمته العربية ولاسيما القضية الفلسطينية، كما أن القيادة السياسية المصرية لا تتحدث كثيرًا عن دورها الكبير وجهودها المضنية من أجل فلسطين بل تضطلع بمسئوليتها في هذا الشأن، مضيفًا أن العرب يقدرون دور مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم ومناصرة شعب فلسطين وقضيته العادلة.

وتابع أن المساعدات المصرية تزيد على ٧٠٪؜ من إجمالي المساعدات الطبية والغذائية الذي قدمتها كل دول العالم، إذ أن هذا دأب مصر دائمًا.

وأعرب عن أمله في البناء على تلك الهدنة لتكون تهدئة مستدامة ولننطلق من بعدها نحو وقف إطلاق النار وإعادة تعمير غزة وعدم تهجير الشعب الفلسطيني والتوصل إلى إقامة الدولتين والحل العادل والجذري للقضية الفلسطينية وبقاء الشعب الفلسطيني على أرضه.

واختتم بأن إسرائيل لن تنجح فى النهاية في إبادة أهل غزة أو تهجيرهم خارج أرضهم نظرًا لأن هذا الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يُقتلع من جذوره، فهو شعب شعب مقاوم ومرابط ويتمسك بوطنه وحقوقه المشروعة.