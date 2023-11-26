الأحد 26 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الهلال الأحمر الفلسطيني: استشهاد شاب وإصابة 7 فى قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمخيم جنين

قصف إسرائيلي، فيتو
قصف إسرائيلي، فيتو

غزة الآن، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني استشهاد شاب وإصابة 7 أخرين في قصف مسيرة إسرائيلية لمنزل بمخيم جنين.

وأفاد المركز الفلسطيني للإعلام، اليوم الأحد، بوقوع انفجار وصفه بـ"الضخم"، في مخيم جنين، وسط اشتباكات عنيفة مع القوات الإسرائيلية.

ونشر المركز لقطات تظهر تصاعد دخان، وقالت وسائل إعلام فلسطينية: إن مسيرة إسرائيلية قصفت موقعًا خلف المستشفى الحكومي بمدينة جنين.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من المرور لنقل المصابين من القصف على مخيم جنين.

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صفقة تبادل الأسرى

 تسلمت حكومة الاحتلال الإسرائيلي القائمة الثالثة بأسماء الرهائن المنتظر الإفراج عنهم اليوم الأحد، وفقا لما أعلنته فضائية العربية الحدث ووسائل إعلام أخرى.

وأفرجت السلطات الإسرائيلية عن 39 معتقلا، بينهم 6 سيدات و33 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" في بلدة بيتونيا غربي مدينة رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في مدينة القدس، وذلك ضمن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى والمعتقلين بين حماس وإسرائيل بموجب اتفاق الهدنة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إن حافلة ومركبات تابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، نقلت عددا من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن عوفر العسكري إلى بلدية البيرة، في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 5 وطفل، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

واستقبل مئات المواطنين، المعتقلين المفرج عنهم في ساحة بلدية البيرة، مرددين الشعارات المهنئة بالإفراج عنهم، وأخرى داعية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين في السجون الإسرائيلية، بحسب وفا.

 

الهدنة الإنسانية

 ومنذ ساعات المساء الأولى، توافد مئات المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين تباعا أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، وساحة بلدية البيرة حيث تم استقبال بناتهم وأبنائهم المنوي الإفراج عنهم.

وفي القدس، منعت القوات الإسرائيلية أهالي المعتقلات من الاحتفال، أو استقبال المهنئين في المنزل، وعرقلة وصول المعتقلة المفرج عنها إسراء الجعابيص لعدة ساعات.

ويأتي إطلاق سراح المعتقلين ضمن "الهدنة الإنسانية"، التي دخلت حيز التنفيذ في قطاع غزة الجمعة، بعد عدوان إسرائيلي على قطاع غزة تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، وأسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، وتستمر لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، يتخللها الإفراج عن عدد من المعتقلات، والمعتقلين الأطفال من السجون الإسرائيلية، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وقالت وفا إن عدد الأسرى في سجون إسرائيل بلغ 7500 أسير، من بينهم 72 من النساء، و250 من الأطفال، فيما أنه اعتقل أكثر من 3 آلاف فلسطيني بعد 7 أكتوبر الماضي.

 

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