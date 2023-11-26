مباحثات جديدة حول إمكانية تمديد الهدنة في غزة

صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، نقلت وكالة رويترز عن مسئول مطلع القول: إن وفدا قطريا زار إسرائيل أمس السبت لبحث إمكانية تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل والتي بدأت سريانها الجمعة ولمدة أربعة أيام.

وقال المسئول: إن فريق العمليات القطري نسق أيضا مع مسئولين إسرائيليين لضمان استمرار الهدنة وإطلاق سراح المحتجزين دون عوائق.

اتفاق التبادل بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية

ووصل ١٣ إسرائيليًّا و٤ من تايلاند، أمس السبت، إلى معبر رفح المصري تمهيدًا لتسليهم إلى تل أبيب.

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وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه أمس السبت، أنه ملتزم بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ضمن الاتفاق الموقع مع حماس.

جيش الاحتلال يحقق مع الأسرى المحررين



وأكد جيش الاحتلال في بيانه، أنه يتم فحص كافة الشاحنات التي تدخل إلى غزة بمساعدة أمريكية، مشيرًا إلى انه قام بالتحقيق مع كل الأسرى المفرج عنهم.

ويأتي ذلك بعد نجاح الجهود المصرية في إتمام المرحلة الثانية من صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس والتي كانت متعطلة.



دور مصري كبير لإنقاذ اتفاق تبادل الأسرى



وكانت صفقة الأسرى والهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحماس على شفا الانهيار، بسبب فشل إتمام المرحلة الثانية من الاتفاق بسبب انتهاكات جيش الاحتلال.



وبعد خروج المتحدث باسم جيش الاحتلال والتحذير من بدء العدوان على غزة مجددًا وإعلان المقاومة الفلسطينية تأخير صفقة تحرير الأسرى، تدخلت مصر، الراعي الأول لهذه الصفقة، على الفور على خط الأزمة ونجحت في إنهائها.



وبحسب تقارير إعلامية أمس السبت، فإن الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، تتضمن 13 إسرائيليًّا ستفرج عنهم حماس هم 5 سيدات و8 أطفال مقابل 39 فلسطينيًّا.



وفي السياق ذاته، أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية، في بيان صادر عنها أمس السبت، أنها حصلت على ضوء أخضر لبدء الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.



وعلى الجانب الآخر، كشفت حركة حماس، في بيان صادر عنها أمس السبت، عن إطلاق سراح الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين لديها.