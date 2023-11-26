الأحد 26 نوفمبر 2023
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منوعات

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

زوجة زيلينسكي، فيتو
زوجة زيلينسكي، فيتو

الحرب الروسية الأوكرانية، انتقد مستخدمو منصة "X" يلينا زيلينسكايا زوجة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، على تذمرها من الضربات الروسية الليلية على كييف.

وكتبت يلينا زيلينسكايا: "شهدت كييف في الليل والصباح ضربات بالمسيرات وانفجارات... هناك ضحايا ومنازل مدمرة. تواجه المدن الأوكرانية ذلك يوميا".

وردا على ذلك أدانها مستخدمو الإنترنت على تجاهلها لقصف القوات الأوكرانية مناطق دونباس وعدم رغبة فلاديمير زيلينسكي في وقف القتال.

وكتب "Perteneciente al Sur": "القصف سيستمر حتى يقرر زوجك الحبيب مدمن الكوكايين الاستسلام".

وعبرت "Ludmila" عن استيائها قائلة إن "شعب دونباس يستيقظ على أصوات قصفكم كل يوم منذ عام 2014 لقد قتلت الكثير من المدنيين لدرجة أنك ومدمن المخدرات لن تستطيعان أن تصليا من أجل ذلك، فكلاكما ملعونان، اهربا".

وأضاف "LukaOrionis": "هناك الكثير من الكذب. لا يمكنني الانتظار حتى ينظم الأوكرانيون تمردا ضدكم".

وتساءلت "VeraNeNadezhda": "ماذا ستعملين بعد دفن أحمقك السخيف؟ هل ستشترين من المحلات وستشربين البيرة بجانب البحر؟".


وتابع "MV1": "حتى آخر أوكراني. يقول بوجو (رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون) إنه لا يسمح لأوكرانيا إجراء مفاوضات".

الرئيس الأوكراني

 كشف الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور، العقيد السابق بالجيش الأمريكي، عن مصير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد تخلي بعض الدول عن دعمه في حربه ضد روسيا، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.  

جنرال أمريكي يكشف مصير الرئيس الأوكراني

وعن الرئيس الأوكراني، أكد الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور أن زيلينسكي وصل إلى النهاية، ولا يمكن أن يستمر في منصبه، بعد إثارته غضب الأوكرانيين، حيث أوصلهم إلى الكارثة الكاملة.

وقال الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجورعن مصير الرئيس الأوكراني: " لقد وصل زيلينسكي إلى النهاية، وسيقول كل ما في وسعه لدعم نفسه حتى النهاية المريرة. وقد لا يتمكن من البقاء في منصبه. لقد أساء وأثار غضب وأغضب العديد من الأوكرانيين. لقد قادهم إلى الطريق المؤدي إلى الكارثة الكاملة. أنا متأكد أن لديه العديد من طرق الهروب إلى أماكن مختلفة حيث توجد حساباته المصرفية ومنازله، ولكن هذه الحرب انتهت!"

زيلينسكي يعلن عدم وجود انتخابات في أوكرانيا


وتابع الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور قائلًا: "قال زيلينسكي إنه لن تكون هناك انتخابات في أوكرانيا في المستقبل المنظور. لقد منع فعليًا الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية من العمل في أوكرانيا. لست متأكدًا من وجود أي حقوق متبقية في أوكرانيا. لديه الشرطة السرية الأوكرانية خلفه، والتي تبدو أكثر من NKBD في عهد ستالين. إنهم يجمعون الناس ويجبرونهم على ارتداء الزي العسكري أو يخفونهم. انتبهوا!"

جنرال أمريكي يكشف مصير زيلينسكي بعد تخلي الغرب عنه

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