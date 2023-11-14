الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

أمريكا تتخلى عن زيلينسكي، توجيه الدعم إلى إسرائيل بدلا من أوكرانيا

زيلنسكى، فيتو
زيلنسكى، فيتو

كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فى تقرير لها اليوم، أن اهتمام الكونجرس الأمريكى بتمويل أوكرانيا أصبح أقل من السابق، وأن الأولويات الأمنية الأخرى كدعم إسرائيل والحدود الجنوبية قد تعني انخفاضا فى المساعدات الأمريكية لـ كييف أو حتى نهايتها.

تراجع الدعم الأمريكى المقدم إلى أوكرانيا

وتضيف الصحيفة، أن حلفاء كييف باتوا يشيرون إلى أن الدعم والوقت بدأ بالنفاد، وأن الرغبة في مواصلة تمويل الحرب ضد روسيا في الكونجرس وصلت إلى مستويات منخفضة جديدة، كما أنه في ظل الأولويات الأمنية للولايات المتحدة، بما في ذلك إسرائيل والحدود الأمريكية الجنوبية، قد ينهى دعم نظام زيلينسكي.

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البنتاجون يعترف بتناقص الدعم الأمريكى لأوكرانيا

 

ولفتت الصحيفة إلى أن الاحتمال المتزايد لعدم موافقة الكونجرس على مساعدات إضافية لأوكرانيا قد يكون له عواقب جيوسياسية خطيرة، مما يقوض أحد أهداف السياسة الخارجية الرئيسية للرئيس جو بايدن.

وفي الوقت نفسه، حذر البنتاجون من أن مخصصاته المقدمة لـ أوكرانيا أصبحت "أصغر فأصغر".

مخاوف فى صفوف الجيش الأوكراني 

وفي وقت سابق، كتبت صحيفة ديلي بيست الأمريكية، أن القوات الأوكرانية تخشى أنه نظرا لضعف اهتمام الغرب بها بسبب الصراع في الشرق الأوسط، فإنها ستضطر إلى التراجع

 

فضلا عن وجود مخاوف من أن القوات الأوكرانية ستضطر إلى تقنين استخدام الإمدادات في حالة حدوث مزيد من التصعيد للصراع في منطقة الشرق الأوسط.

تضاؤل قدرة أمريكا على دعم أوكرانيا

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، أمس الاثنين بأن قدرة الولايات المتحدة على تقديم المساعدة لسلطات كييف تتضاءل يوما بعد يوم لأن الكونجرس لا يخصص أموالا إضافية لهذا الغرض.

وقد أرسلت الإدارة الأمريكية طلبا إلى الكابيتول في أكتوبر الماضي، للحصول على مخصصات إضافية كبيرة في الميزانية في السنة المالية الأمريكية في مطلع أكتوبر 2024، وذلك في المقام الأول لتقديم المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل، وكذلك لمواجهة الصين وروسيا في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ

وفي المجمل، ترغب السلطة التنفيذية في الحكومة الأميركية، برئاسة الديمقراطي بايدن، في الحصول على نحو 106 مليارات دولار لهذه الأغراض.

ويظل المصير الإضافي للطلب ومشاريع القوانين البديلة موضع تساؤل، وقد وقف العديد من الجمهوريين في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي مؤخرا ضد الاستمرار في تقديم المساعدة المالية لكييف.

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