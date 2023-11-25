السبت 25 نوفمبر 2023
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جنرال أمريكي يكشف مصير زيلينسكي بعد تخلي الغرب عنه

مصير الرئيس الأوكراني
مصير الرئيس الأوكراني زيلينسكي، فيتو

الرئيس الأوكراني، كشف الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور، العقيد السابق بالجيش الأمريكي، عن مصير الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بعد تخلي بعض الدول عن دعمه في حربه ضد روسيا، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية.  

جنرال أمريكي يكشف مصير الرئيس الأوكراني

وعن الرئيس الأوكراني، أكد الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور أن زيلينسكي وصل إلى النهاية، ولا يمكن أن يستمر في منصبه، بعد إثارته غضب الأوكرانيين، حيث أوصلهم إلى الكارثة الكاملة.

الجنرال دوجلاس ماكجريجور، فيتو

وقال الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجورعن مصير الرئيس الأوكراني: " لقد وصل زيلينسكي إلى النهاية، وسيقول كل ما في وسعه لدعم نفسه حتى النهاية المريرة. وقد لا يتمكن من البقاء في منصبه. لقد أساء وأثار غضب وأغضب العديد من الأوكرانيين. لقد قادهم إلى الطريق المؤدي إلى الكارثة الكاملة. أنا متأكد أن لديه العديد من طرق الهروب إلى أماكن مختلفة حيث توجد حساباته المصرفية ومنازله، ولكن هذه الحرب انتهت!"

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زيلينسكي يعلن عدم وجود انتخابات في أوكرانيا

وتابع الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور قائلًا: "قال زيلينسكي إنه لن تكون هناك انتخابات في أوكرانيا في المستقبل المنظور. لقد منع فعليًا الكنيسة المسيحية الأرثوذكسية من العمل في أوكرانيا. لست متأكدًا من وجود أي حقوق متبقية في أوكرانيا. لديه الشرطة السرية الأوكرانية خلفه، والتي تبدو أكثر من NKBD في عهد ستالين. إنهم يجمعون الناس ويجبرونهم على ارتداء الزي العسكري أو يخفونهم. انتبهوا!"


كما نبه الجنرال الأمريكي دوجلاس ماكجريجور إلى احتجاز أحد الأمريكيين في أوكرانيا قائلًا: "إنتبهوا..  لدينا مواطن أمريكي محتجز في السجن في أوكرانيا. يقبع جونزالو ليرا في أحد السجون الأوكرانية لأنه كان صادقًا وقال الحقيقة حول الأحداث على الأرض في أوكرانيا. ويُترك الرجل ليتعفن في السجن وليس لوزارة الخارجية أي اهتمام."

الرئيس الأوكراني يقيل كبار ضباط الحرس الوطني


جدير بالذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أصدر مرسومًا، أمس الجمعة، بإقالة عدد من كبار ضباط الحرس الوطني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وطبقا للمرسوم الرئاسي، سيتم إقالة النائب الأول لرئيس الحرس الثوري، الليفتنانت جنرال، فولوديمير كوندراتيوك.

زيلينسكي يقيل كبار ضباط الحرس الوطني، فيتو


ويتم إقالة ثلاثة نواب آخرين، وهم الليفتنانت جنرال، أولكسندر نابوك وضابطين آخرين برتبة، ميجور جنرال وهما أوليه ساخون وميكولا ميكولينكا. وباستثناء ساخون، كان جميع الجنرالات في مناصبهم، قبل الحرب، ولم تعرف الأسباب وراء الإقالات في قيادة الحرس الوطني.

خطة شاملة جديدة للتعبئة في أوكرانيا

كما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خطة شاملة جديدة للتعبئة في أوكرانيا، الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنها خطوة مهمة على الرغم من التعقيدات المحيطة بها، حسبما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

مصير زيلينسكي، فيتو

وقال زيلينسكي في مؤتمر صحفي: "بالنسبة لمسألة التعبئة أنتم تعلمون مدى تعقيدها وأهميتها.. اليوم كان هناك تقرير شامل حول ماهية التحديات، وكيفية حل هذه المسألة وماذا نفعل وما هي التغييرات التشريعية ومن يجب أن يفعل ذلك..." 
وذكرت تقارير إعلامية أن الدول الداعمة لأوكرانيا وضعت الرئيس الأوكراني في ورطة، حيث نوهت ألمانيا والولايات المتحدة بالضغط على أوكرانيا للتفاوض مع روسيا من خلال تقليص شحنات الأسلحة، الأمر الذي يمثل ضربة قوية لآمال أوكرانيا في تحقيق النصر على روسيا، وفقا لصحيفة "التيلجراف".

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