الجمعة 24 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

انتشال جثث 17 قتيلا فلسطينيا في حي النصر تزامنا مع بدء العمل بالهدنة

ضحايا غزة، فيتو
ضحايا غزة، فيتو

انتشلت فرق الإنقاذ اليوم الجمعة، جثامين 17 فلسطينيا من حي النصر في قطاع غزة تم نقلهم إلى المستشفى المعمداني.

 

 انتشال جثث 17 قتيلا فلسطينيا في حي النصر 

 وبحسب شبكة “ روسيا اليوم ” تم العثور على أعداد كبيرة من القتلى والجثث المتحللة في عدة مناطق بقطاع غزة مع بدء الهدنة بين حركة "حماس" وإسرائيل اليوم الجمعة.

 

ويأتي ذلك عقب بدء العمل بالهدنة المؤقتة بين الحكومة الإسرائيلية وحركة  حماس  صباح اليوم الجمعة، حيث ستستمر 4 أيام.

 

وقبيل بدء العمل بالهدنة اقتحم الجيش الإسرائيلي المشفى الإندونيسي في قطاع غزة وقتل امرأة وأصاب 3 أشخاص وقام باعتقال 3 آخرين، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

 

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فيما أفادت المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان، أن الحرب على غزة أسفرت عن وقوع أكثر من 15 ألف قتيل، إلى جانب آلاف الجثث التي لا تزال تحت الأنقاض، مشيرة إلى أن الجيش الإسرائيلي ارتكب جرائم ضد الإنسانية في غزة، ويعمل على محو القطاع.

 

وأكدت أن - إسرائيل انتهكت القانون الدولي، وأنه ليس من حقها شن حرب على شعب غزة.

 

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ49 بلغت حصيلة القصف الإسرائيلي للقطاع أكثر من 14800 قتيلا بينهم أكثر من 6150 طفلا وأكثر من 4 آلاف امرأة.

 

أما على الجانب الإسرائيلي فقد قتل أكثر من 1200 شخص وأصيب أكثر من 5 آلاف، إلى جانب مقتل 392 عسكريا إسرائيليا.

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