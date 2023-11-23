هدنة الساعة 7، تفاصيل عملية التسليم والتسلم بين حماس وإسرائيل صباح الجمعة

كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، الخميس، تفاصيل الهدنة في غزة والتى ستبدأ وفق ما أعلن فى تمام الساعة السابعة صباح غد الجمعة بالتوقيت المحلي.

دخول هدنة غزة حيز التنفيذ

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة "الدوحة": إن الدفعة الأولى من الرهائن المدنيين سيتم تسليمها في الرابعة من عصر الجمعة، موضحا أن عدد من سيتم الإفراج عنهم من الإسرائيليين في اليوم الأول 13 من النساء والأطفال.

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وأشار ماجد الأنصاري، إلى أنه سيتم خلال الأيام الأربعة للهدنة النظر في إمكانية الإفراج عن عدد أكبر من الرهائن وتمديد مدة الهدنة.

كما لفت متحدث الخارجية القطرية، إلى أنه لن يجري الإعلان عن تفاصيل كيفية نقل الرهائن لأسباب أمنية، متوقعا دخول المساعدات عبر معبر رفح إلى غزة في الـ7 صباحا.

بدورها، أكدت حركة حماس أن اتفاق الهدنة مع إسرائيل سيدخل حيز التنفيذ في السابعة من صباح الجمعة.

موعد بدء الهدنة فى غزة

من جانبها قالت حركة حماس في بيان،: "تدخل التهدئة حيز التنفيذ يوم الجمعة في تمام الساعة 7 صباحًا" مشيرة إلى أنها "تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية" من الجانبين.

وسيتم خلال هذه الفترة "الإفراج عن 50 أسيرًا إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا" وبالمقابل يفرج مقابل كل واحد منهم عن "3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال".

كما نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن مصدر مصري مسؤول قوله:" إن الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، ستشمل وقفا كاملا لإطلاق النار بشمال وجنوب غزة".

وأكد المصدر المصري، أن الهدنة الإنسانية تتضمن الإفراج عن 39 طفلا وامرأة فلسطينية من سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وفي وقت سابق قال مصدر مصري مسئول، قوله إن القاهرة تسلمت قائمتي المحتجزين والأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم في اليوم الأول من اتفاق الهدنة الإنسانية في قطاع غزة.

هدنة إنسانية وتبادل أسرى

وفي ذات السياق، كشفت تقارير إعلامية، أن اتفاق الهدنة الإنسانية في غزة وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عامًا يدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة.

ومن جانبها أوضحت كتائب القسام في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الهدنة الإنسانية في غزة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم غد الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك جيش الاحتلال طوال فترة التهدئة، كما عبرت عن رفضها إطلاع إسرائيل على خط سير نقل الأسرى.

هدنة غزة، فيتو

وأكدت كتائب القسام في بيانها أنه خلال الهدنة الإنسانية يتوقف طيران الاحتلال عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة.

يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرًا إسرائيليا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا.

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ويتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

وحسب هيئة البث الإسرائيلية، من سيستقبل الأسري الأوائل من أيدي الصليب الأحمر سيكون نائب كبير الأطباء في الجيش الإسرائيلي، ومن المخرج الحدودي سيتم نقلهم إلى قاعدة القوات الجوية "حتسريم" بالقرب من بئر السبع حيث يتواجد مسؤولو الصحة العقلية أيضًا للعلاج الأول.