الجمعة 24 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

محمود حميدة ينشر فيديو إثناء إلقائه قصيدة لأطفال غزة

محمود حميدة، فيتو
محمود حميدة، فيتو

أعرب الفنان محمود حميدة عن استيائه من أحداث فلسطين الصعبة، والقصف المستمر على قطاع غزة  من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي.

 

ونشر “حميدة” مقطع فيديو وهو يلقي قصيدة عن أطفال غزة  أثناء تواجده في نقابة الصحفيين يوم السبت قبل الماضي، للمشاركة في اليوم التضامني لدعم فلسطين، حتي أنه لم يتمالك تفسه، وظهر متأثرا، وذلك من خلال حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام".

وقال محمود حميدة من خلال الفيديو:"الدموع فين الدموع دلوقتي الدموع.. هي العيال والكتب هي قمصانهم وهي الإيدين.

 

 

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و أضاف:"هي سقف بيوت بتطربق.. وانت نايم جتة فوق السرير انت جسم يعض فيه الداء انت صاحب غل مش أعداء انت فاشل يحسد الناجحين.

 

وكان النجم محمود حميدة ألقى أبياتًا شعرية عن فلسطين، من على مسرح نقابة الصحفيين، أثناء مشاركته في اليوم التضامني لدعم الشعب الفلسطيني التي نظمته نقابة الصحفيين يوم السبت قبل الماضي.

 

علي الجانب الآخر، تحدث الفنان محمود حميدة عن صناعة الأفلام وتأثيرها على المشاهد، وعن حضور الفنانين في المهرجانات العالمية.

 

وقال محمود حميدة خلال فيديو عبر موقع يوتيوب: السينما بتخترق في سلام مش في نعومة، وده من ضمن الوعي لصناعة الفيلم.

 

وأضاف محمود حميدة: في فيلم أمريكي للممثل جون ديوي راح الصين وواحد فلاح صيني شاف الفيلم، فكان رد فعله أنه يروح أمريكا ويشوف الغرب الأمريكي أو يجيب أمريكا عنده في الصين وده منتهى السلب الإنساني، إن أنت سلبت مواطن في مكان معين وفي ثقافة معينة.

 

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محمود حميدة الفنان محمود حميدة الممثل محمود حميدة غزة

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