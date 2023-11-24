بالأسماء، مصرع شخص وإصابة 5 في تصادم على طريق جمصة الساحلي بالدقهلية

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، وأصيب 5 آخرين بينهما طفلان في حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة أمن مركزى أمام مديرية الأمن الجديدة في المنصورة الجديدة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى جمصة المركزي.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة من بعض المواطنين بوقوع حادث تصادم أمام مديرية الأمن الجديدة بالمنصورة الجديدة علي الطريق الدولي ووجود مصابين.

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انتقل علي الفور ضباط وحدة مباحث جمصة وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث وجري نقل المصابين إلي مستشفي جمصة المركزي لتلقي العلاج اللازم.



وبالفحص تبين مصرع "أشرف يوسف عزيز، 50 عامًا، متأثرا بإصابته، كما اصيب في الحادث دينا فايز سعيد، 20 عامًا، جونيور راضي سمير، عمره عام،ميمي سعد عزيز، 40 عامًا، وفاء إبراهيم عزيز، 26 عامًا، مريم شريف مسعد، عمرها عامين، ومقيمين جميعًا بمحافظة كفر الشيخ.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة لمباشرة التحقيقات.