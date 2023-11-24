الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

مصرع وإصابة 4 في حادث مروري بالوادي الجديد

مصرع وإصابة 4 في
مصرع وإصابة 4 في حادث مروري، ڤيتو

لقيت سيدة مصرعها فيما أُصيب 3 أشخاص، في حادث مروري، صباح اليوم الجمعة، بمركز الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمد أبو الليل، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة سيدة ومصابين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين انقلاب سيارة أجرة تاكسي بطريق "الخارجة - أسيوط" بالقرب من بوابة قرية "المنيرة" شمال مدينة الخارجة أسفر عن مصرع صباح محمد احمد قطب، 62 عامًا، وإصابة كل من سيد محمود أحمد٦٣عامًا، أحمد سيد محمود، ٢٨عامًا، اسماء سيد محمود، ٣١عامًا، وجمعيهم مقيمون  بمحافظة أسيوط.

Advertisements

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث ونقلت المصابين لمستشفى الخارجة التخصصي، لتلقي العلاج، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما تواصل الوحدة المحلية لمركز الخارجة بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز إزالة آثار الحادث من الطريق لإعادة السيولة المرورية لطبيعتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مصرع وإصابة 4 في حادث مروري بالوادي الجديد ادارة شرطة النجدة الوحدة المحلية لمركز الخارجة أمن الوادى الجديد حادث مروري بالوادي الجديد

مواد متعلقة

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان مركزي "حسن حلمي" و"السيطرة الموحد"

"جمال الدين" و"الزملوط" يتفقدان المنشآت التعليمية بالوادي الجديد

مستشار رئيس الجمهورية يلتقي شباب البرنامج الرئاسي للمحافظات الحدودية

إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بواحة الداخلة في الوادي الجديد

سلسلة قوافل زراعية للتوعية والإرشاد لتحقيق التنمية المستدامة بقرى الوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد يستقبل مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية

الأكثر قراءة

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

الهدنة تدخل حيز التنفيذ.. غزة تنتصر (إنفوجراف)

الإعدام هو الحل، زيادة كبيرة في أعداد الأغنام بأستراليا

ضبط مستريحة الدواجن في الإسكندرية لاستيلائها على 3.3 مليون جنيه من المواطنين

عروض الجمعة البيضاء، الشبشب بـ 300 جنيه (صور)

تخفيضات الجمعة البيضاء، سعر الثلاجة يصل لـ 169 ألف جنيه (صور)

لحظة انسحاب آليات ودبابات جيش الاحتلال من مناطق وسط وشمال غزة (فيديو)

ضبط عصابة موظفي خدمة عملاء البنوك المزيفة للنصب

Advertisements

منوعات

المزيد

رجل أعمال أمريكي شهير: الولايات المتحدة ستتحول لدولة فقيرة

الإعدام هو الحل، زيادة كبيرة في أعداد الأغنام بأستراليا

افتتاح أطول ناطحة سحاب في اليابان (فيديو)

ناسا تحذر: المجال المغناطيسي يهدد الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

تخفيضات الجمعة البيضاء، سعر الثلاجة يصل لـ 169 ألف جنيه (صور)

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية ليلة الجمعة أو يومها للأم المتوفاة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

الإفتاء توضح حكم سماع المصلين لخطبة الجمعة من جهاز الراديو

المزيد
الجريدة الرسمية