تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 710 طرب لمخدر الحشيش بحوزة 4 من العناصر الإجرامية بالإسكندرية ومطروح بقيمة 3.5 مليون جنيه.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

Advertisements

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 500 طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 كيلو جرام) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,100,000 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط 210 طرب لمخدر الحشيش بحوزة اثنين من العناصر الإجرامية بمطروح

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية") تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما بكميات كبيرة مُتخذان من دائرة قسم شرطة الحمام بمديرية أمن مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.



و عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما حال استقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة القسم، وبحوزتهما (عدد 210 طرب لمخدر الحشيش وزنت 21 كيلو جرام) وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار والدراجة النارية المشار إليها في النقل والترويج لنشاطهما الإجرامي.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (1,470,000 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.