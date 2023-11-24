الجمعة 24 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن العام يضبط تشكيلا عصابيا للنصب وتزوير الأوراق الرسمية

ضبط تشكيل عصابي للنصب
ضبط تشكيل عصابي للنصب وتزوير الشهادات الجامعية، فيتو

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط عناصر تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على فرص عمل فى مجال التمريض وزعم تغير المهنة في البطاقة الشخصية بموجب أوراق مزورة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة قطاع الأحوال المدنية قيام (4 أشخاص -  لـ3 منهم معلومات جنائية)؛ بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على المواطنين الراغبين في العمل في مجال التمريض عن طريق إنشاء أكاديميتين وهميتين "بدون ترخيص" أو اعتماد من الجهات المعنية المختصة كائنتان بدائرتي (مركز شرطة دمنهور بالبحيرة - قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية) يمنح من خلالهما شهادات "مزورة" للاستفادة منها في تغيير المهنة ببطاقات الرقم القومي والحصول على فرص عمل مقابل تحصيل مبالغ مالية. 

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وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وعثر داخل مقرى الأكاديميتين ومحل إقامة اثنين منهم على (6 أكلاشيه خاصين بالأكاديميتين - الأدوات والأجهزة  المستخدمة في نشاطهما - عدد من أصول الشهادات والمستندات مزورة ومعدة للتزوير - أصول وصور ضوئية من مصدرات خاصة بإحدى الجهات الحكومية - عدد من العملات الورقية يُشتبه بأن تكون "مُقلدة " - 2 كارنيه منسوب صدورهما لإحدى الجهات الحكومية "مزورين").

وبمواجهة المتهمين اعترفوا بنشاطهم الإجرامي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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