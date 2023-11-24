جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن تفاصيل تمركز قواته في غزة مع بدء سريان الهدنة

قبل ساعات من دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، كشف جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن تفاصيل تمركز قواته في غزة مع بدء سريان الوقف المؤقت للنار.

وأكد أنه "مع دخول الوقف المؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ، ستتمركز القوات الإسرائيلية عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تتنقل ضمنها.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي: "مع دخول الوقف المؤقت لإطلاق النار حيز التنفيذ، ستتمركز قواتنا عند خطوط وقف إطلاق النار داخل القطاع على أن تتنقل في حدودها. فقواتنا ستتموضع في المناطق غير المكتظة بالسكان وستستمر في القيام بالتحركات الإدارية واللوجستية على محور نيتساريم والطريق الساحلي".

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وأضاف أدرعي: "بضمن ذلك لن يُسمح بأي شكل بتنقل السكان من جنوب القطاع إلى شماله وإنما من الشمال إلى الجنوب فقط.. كما ولن يُسمح بالتنقل غير المنسق للشاحنات من جنوب القطاع إلى شماله".

ومساء أمس الخميس، أكد المتحدث باسم الخارجية القطرية أن الهدنة المؤقتة في قطاع غزة ستبدأ الساعة 7 صباح اليوم الجمعة، كما أصدرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ حركة حماس، بيانًا توضيحيًّا بشأن آلية الهدنة المؤقتة وتبادل الأسرى التي تم إعلانها.

ومع دخول الحرب على غزة يومها الـ48 كثفت القوات الإسرائيلية غاراتها على مناطق متفرقة من القطاع قبيل دخول الهدنة المؤقتة حيز التنفيذ، ما أوقع عشرات الشهداء والجرحى.

فيما تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 14854 بينهم أكثر من 6150 طفلًا وقرابة 4000 امرأة.