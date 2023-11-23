الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

حماس تكشف الضامن لتنفيذ الهدنة في غزة وإتمام صفقة الأسرى (فيديو)

إسماعيل هنية، فيتو
إسماعيل هنية، فيتو

صفقة الأسرى، قال طاهر النونو، مستشار المكتب السياسي لحركة حماس: إنه حتى هذه اللحظة لم يتم الانتهاء من بحث بنود الهدنة في غزة.

 

موعد تنفيذ الهدنة

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر بقناة "إم بي سي مصر": تنفيذ الهدنة في غزة سيكون في السابعة صباح غد الجمعة.

إتمام الهدنة في غزة

وتابع: نحن نراقب ما يجري وهناك دور مباشر على الأرض لمصر وقطر ومؤسسات دولية لإتمام الهدنة في غزة.
 

 

ضمانة مصرية قطرية

وأكد: نثق في مصر وقطر لضمان تنفيذ الهدنة في غزة وإتمام صفقة تبادل الأسرى.
 

Advertisements

مسئول يكشف لـ CNN: إسرائيل تطلق سراح 39 فلسطينيا غدا الجمعة ضمن صفقة الأسرى

كتائب القسام تكشف الموعد الجديد للهدنة الإنسانية في قطاع غزة

دخول الهدنة حيز التنفيذ بداية من غد الجمعة

وكشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن اتفاق  التهدئة الإنسانية  في غزة وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عامًا يدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة.


وأوضحت كتائب القسام  في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الهدنة الإنسانية في غزة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم غد الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك جيش الاحتلال طوال فترة التهدئة.

 

وأضافت كتائب القسام في بيانها أنه خلال الهدنة الإنسانية يتوقف طيران الاحتلال عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة.

 

- يتوقف الطيران  الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

 

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرًا صهيونيًا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا.

 

ويتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

 

وأفادت إذاعة كان الإسرائيلية، بأن حركة حماس قررت إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على الاتفاق مع إسرائيل، وهو ما كان سببًا في تأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

حركة حماس حماس صفقة الأسرى غزة اخبار غزة أخبار غزة الآن قطاع غزة إسرائيل

مواد متعلقة

مسئول يكشف لـ CNN: إسرائيل تطلق سراح 39 فلسطينيا غدا الجمعة ضمن صفقة الأسرى

جيش الاحتلال يزعم اغتيال قائد القوة البحرية بحركة حماس

إعلام عبري يكشف عن طلب عاجل من بايدن لـ نتنياهو في الجبهة الشمالية لغزة

كتائب القسام تكشف الموعد الجديد للهدنة الإنسانية في قطاع غزة

الأكثر قراءة

حماس تكشف الضامن لتنفيذ الهدنة في غزة وإتمام صفقة الأسرى (فيديو)

تفاصيل سقوط طالب بآداب الإسكندرية من الدور الخامس أثناء امتحان مادة علم النفس (فيديو)

غيابه فتح باب القيل والقال، هل يستقيل حسام غالي من الأهلي؟ إبراهيم سعيد يكشف ما حدث

تعليق قوي لملك الأردن على تصريح السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين

محلل سياسي يكشف أسباب لجوء المقاومة إلى تسليم الرهائن على مراحل

إعلام عبري يكشف عن طلب عاجل من بايدن لـ نتنياهو في الجبهة الشمالية لغزة

جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

Advertisements

منوعات

المزيد

التدخين شرط ماوريسيو ساري للتدريب في الدوري السعودي

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

المزيد

خدمات

المزيد

الطريقة الآمنة للحصول على أفضل العروض الحقيقية بمجال التكنولوجيا خلال الجمعة البيضاء

أسعار الجنيهات الذهب فى الشركات اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 23-11-2023

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-11-2023 في ختام التعاملات

المزيد

انفوجراف

مشروبات شتوية تقوي المناعة وتمنح الشعور بالدفء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 24 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم عصير البرتقال في المنام وعلاقته بسماع أخبار سعيدة وكسب الأموال

دعاء ليلة الجمعة ويومها للزوجة المتوفاة

المزيد
الجريدة الرسمية