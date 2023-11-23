الجمعة 24 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

جيش الاحتلال: لن نسمح بعودة النازحين الفلسطينيين من جنوب قطاع غزة إلى شماله

قوات الاحتلال الإسرائيلي،
قوات الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

الهدنة في غزة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بيان صادر عنه اليوم الخميس، أنه لن يسمح بأي شكل بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة. 


وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قواته ستتمركز عند خطوط وقف إطلاق النار داخل قطاع غزة مع بدء الهدنة.

مخطط تهجير الفلسطينيين نحو سيناء 

كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن عددا من العائلات الفلسطينية التي نزحت من شمال قطاع غزة إلى جنوبه تنوي العودة غدا بعد سريان الهدنة.

ويأتي ذلك بعد الدعوات التي أطلقتها دولة الاحتلال الإسرائيلي والمحاولات المتعددة من أجل ترحيل سكان قطاع غزة من الشمال والدفع بهم نحو الجنوب إلى الحدود المصرية بهدف تهجيرهم إلى سيناء وتصفية القضية الفلسطينية.

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كشفت تقارير إعلامية اليوم الخميس، أن اتفاق التهدئة الإنسانية في غزة وتبادل الأسرى من النساء والأطفال دون سن الــ19 عامًا يدخل حيز التنفيذ غدا الجمعة.

 

 

دخول الهدنة حيز التنفيذ بداية من غد الجمعة 

وأوضحت كتائب القسام في بيان صادر عنها اليوم الخميس، أن الهدنة الإنسانية في غزة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح يوم غد الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية، وكذلك جيش الاحتلال طوال فترة التهدئة.

 

وأضافت كتائب القسام في بيانها، أنه خلال الهدنة الإنسانية يتوقف طيران الاحتلال عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة. 

 

- يتوقف الطيران الإسرائيلي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة الـ 10 صباحًا وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال. 

 

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيرًا صهيونيًا من النساء والأطفال دون الــ19 عامًا. 

 

ويتم يوميًا إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة، بالإضافة إلى إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

 

وأفادت إذاعة كان الإسرائيلية، بأن حركة حماس قررت إجراء تغييرات في اللحظة الأخيرة على الاتفاق مع إسرائيل، وهو ما كان سببًا في تأخير تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى.

 

النسخة النهائية لاتفاق الهدن

ووفقًا للإذاعة الإسرائيلية نقلًا عن مصدر مسؤول، فإن ديفيد بارنيا، رئيس جهاز المخابرات للاحتلال الإسرائيلي "الموساد"، سافر إلى قطر  أمس الأربعاء، حيث أُبلغ أن حماس تريد إجراء تغييرات على مسودة الاتفاق.

 

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الهدنة في غزة غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة مخطط تهجير الفلسطينيين نحو سيناء

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