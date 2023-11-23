نشرة أخبار مصر..السيسي: تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر، وارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة بدءًا من الغد

نشر قسم أخبار مصر عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الماضية ننقلها لكم في النشرة التالية:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "من يتمسك بالوطن والعروبة لن يضل أبدا، وستظل وحدة المصريين هي الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله".



استنكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا: الطلقات الطائشة لم تفرق بين طفل وامرأة وشيخ، وآلة القتل دارت بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها وأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.

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أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساءً يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 حتى الساعة 6 صباحا السبت 25 نوفمبر 2023، وذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص والقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى والمتعارض مع المشروع، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة غدا الجمعة ويستمر حتى السبت المقبل بقيم تتراوح من 3: 4 درجات مئوية.

طالبت وزارة النقل، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرارا بالقطارات، والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

يكثف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لبيع السلع بأزيد من السعر أو الترويج لإعلانات وعروض وهمية في تخفيضات الجمعة البيضاء.

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ، أن حملة "100 يوم صحة" نجحت في رفع معدلات استفادة المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية.

نشرت شركة “آر. إيه. تي. بي. ديف” للنقل كايرو، المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تقريرا على صفحتها يدعو الشباب الطموح والراغب في المنافسة على وظائف الشركة للتقديم عبر الرابط من هنا.















