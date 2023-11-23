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أخبار مصر

محافظ الجيزة يتفقد حادث انهيار كوبري مشاة عرابي

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد يتفقد مشاة عرابي، فيتو

 تفقد منذ قليل اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة،  موقع حادث انهيار جزء من كوبري المشاة بشارع أحمد عرابي بمنطقة المهندسين التابع لحي العجوزة بمحافظة الجيزة، لمتابعة أعمال إعادة الكوبري ومعاينة موقع الحادث والوقوف علي أسبابه يرافقه اللواء ياسر مدين رئيس حي العجوزة 

 

سقوط كوبري المشاة في أحمد عرابي بالمهندسين

وقع انهيار جزئي بكوبري أحمد عرابي في العجوزة صباح اليوم الخميس بسبب سيارة نقل ثقيل كانت تسير في الطريق، وفجأة ارتفع الرافع لعمليات القلب للسيارة من الخلف، عن جسم السيارة نفسها، مما اصطدم بالكوبري وتسبب في سقوطه دون وقوع إصابات أو وفيات.

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سقوط كوبري المشاة في أحمد عرابي بالمهندسين

 وكانت غرفة عمليات النجدة بالجيزة تلقت بلاغا يفيد بسقوط كوبرى المشاة بشارع أحمد عرابى بالمهندسين في الاتجاه القادم من ميدان سفنكس إلى نهاية شارع عرابى والدائرى وسقوطه على سيارة نقل.


واستعانت الحماية المدنية بعدد من الأوناش، لإعادة الجزء المنهار من كوبري المشاة في شارع أحمد عرابي بحي العجوزة في الاتجاه المؤدي إلى شارع السودان بمحافظة الجيزة، وذلك عقب انهياره صباح اليوم الخميس، مما أعاق الحركة المرورية في الطريق.
وانقذت العناية الألهية 5 مواطنين من سقوط الكوبرى عليهم والهروب من مكان سقوطه.

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