كيف تتسوق بأمان عبر الإنترنت في تخفيضات الجمعة البيضاء؟

يكثف جهاز حماية المستهلك حملاته الرقابية لضبط الأسواق والتصدي لبيع السلع بأزيد من السعر أو الترويج لإعلانات وعروض وهمية في تخفيضات الجمعة البيضاء.

ومن بين طرق التسوق، التسوق عبر الإنترنت، حيث توجد العروض المتعددة والشراء في سهولة ويسر.

ورغم سهولة التسوق وإتاحته في أي وقت خلال اليوم، إلا أن هناك بعض المخاطر التي قد يتعرض لها المستهلك يتطلب منه الحذر عند التسوق عبر الإنترنت.

نصائح جهاز حماية المستهلك عند التسوق عبر الإنترنت

Advertisements

وطالب جهاز حماية المستهلك، المستهلكين باتخاذ وسائل الحذر عند التسوق الإلكتروني عبر الإنترنت

ووجه جهاز حماية المستهلك نصائح إلى المستهلكين للتسوق الآمن عبر الإنترنت، أهمها:

اعلم مع من تتعامل، وتأكد من العنوان الحقيقي للبائع الذي تشتري منه على الإنترنت ومن رقم تليفونه إذا كانت لديك أسئلة أو مشكلات.

اقرأ الوصف الذي يقدمه البائع عن المنتج قراءة دقيقة، خاصة الملاحظات المكتوبة بخط صغير.

اعلم التكلفة، واحسب الشحن والتسليم – وراعي احتياجاتك وميزانيتك – في التكلفة الإجمالية لأمر الشراء.

-سدد باستخدام البطاقة الائتمانية أو بطاقة الدفع الآجل، لضمان أقصى درجات الحماية الاستهلاكية.

-تحقق من شروط البيع، مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم.

- اطبع سجلات المعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها.

وإذا تلقيت نافذة منبثقة أو رسالة بريد إلكتروني تطلب منك معلوماتك المالية أثناء التسوق لا تستجب لها ولا تضغط على الرابط الذي تحتويها، فالشركات الحقيقية لا تطلب منك هذه المعلومات عبر البريد الالكتروني.

-تحقق من شروط البيع مثل سياسات استرداد أموالك وتواريخ التسليم، وفي حالة قيامك برد المشتريات، تحقق ممن يتحمل تكلفة الشحن وإعادة التخزين، وتأكد من تاريخ استلامك لأمر الشراء.

-احتفظ بأدلة ورقية: اطبع سجلات التعاملات التي تقوم بها على شبكة الإنترنت واحتفظ بها، بما في ذلك وصف المنتج وسعره، والفاتورة التي تظهر على الإنترنت، واحتفظ بنسخ من كل بريد الكتروني ترسله للبائع أو تستقبله منه. وأقرأ كشف بطاقة الائتمان عندما تتسلمه وتنبه لأي خصومات تحسب عليك بدون وجه حق.

-لا ترسل معلوماتك المالية بالبريد الإلكتروني: لا يعد البريد الإلكتروني وسيلة آمنة لنقل المعلومات المالية مثل رقم بطاقتك الائتمانية ورقم حسابك الذي يقبل السحب بالشيكات، أو رقم التأمين الاجتماعي. فإذا كنت تقوم بتعامل مالي ورغبت في إدخال بياناتك المالية على موقع مؤسسة ما، ابحث عن المؤشرات التي تدل على أن هذا الموقع مؤمّن، كأن تظهر لك أيقونة على شكل قفل على شريط الوضعية (status bar) الخاص ببرنامج التصفح أو أن يبدأ اسم الموقع بالحروف https حيث يعتبر حرف (s) اختصارًا لكلمة (secure) أو آمن. ولكن لسوء الحظ لا يوجد مؤشر واحد مضمون مائة بالمائة، فقد تمكن بعض النصابين من تزوير أيقونات الأمن.

شكاوى حماية المستهلك

وأشار جهاز حماية المستهلك أن هناك طرق أخرى لتلقي الشكاوي بشأن العروض الوهمية للجمعة البيضاء عن طريق الإنترنت، وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 بـ القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس آب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.