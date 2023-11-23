قطع المياه 8 ساعات عن بعض مناطق الجيزة غدا

أعلنت محافظة الجيزة، قطع المياه لمدة 8 ساعات بدءا من الساعة 10 مساءً يوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 حتى الساعة 6 صباحا السبت 25 نوفمبر 2023، وذلك في إطار تنفيذ أعمال مشروع محور عمرو بن العاص والقيام بتحويل مسار خط المياه قطر 400 مم بشارع منشأة البكارى والمتعارض مع المشروع، الأمر الذي يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه.

أعمال مشروع محور عمرو بن العاص



وأشارت المحافظة إلى أن المناطق المتأثرة بضعف المياه هي عمر بن العاص وصلاح أبو حسين والمنشية بحي الهرم.



وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالتوقيتات المحددة للأعمال لسرعة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة.



كما شدد المحافظ على رئيس حي الهرم بالتواجد الميداني لمتابعة الأعمال وإزالة أي معوقات على الفور بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد لها.



وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين فورًا.

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