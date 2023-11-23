6 أرقام توضح زيادة معدلات الاستفادة من المبادرات الرئاسية ضمن حملة 100 مليون صحة

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن حملة "100 يوم صحة" نجحت في رفع معدلات استفادة المواطنين من الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة بمبادرات الصحة العامة والقوافل العلاجية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتخفيف العبء عن كاهل المرضى، وخاصة غير القادرين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم إجراء تحليل إحصائي ومقارنة لجميع مبادرات الصحة العامة خلال الفترة منذ انطلاق حملة "100 يوم صحة" يوم 25 يونيو الماضي وحتى الأول من شهر نوفمبر الجاري، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي، لمعرفة معدلات استفادة وتردد المواطنين على الخدمات الطبية المقدمة، مؤكدًا أن حملة "100 يوم صحة" كان لها أثر كبير في رفع معدلات تردد واستفادة المواطنين بجميع الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة.

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وزارة الصحة

مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة

وقال إن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة زاد معدل تردد السيدات عليها بالنسبة للزيارة اول مرة بنسبة 76,5%، والزيارة الدورية 257,5%، لافتًا إلى ارتفاع معدل التردد على مبادرة السيد رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي لـ 239,07%، كما زادت معدلات مبادرة السيد رئيس الجمهورية للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة بنسبة 58%.

مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين

وأضاف «عبدالغفار» أن مبادرة رئيس الجمهورية للعناية بصحة الأم والجنين زادت معدلات تردداتها لـ22%، مشيرًا إلى أن القوافل العلاجية قدمت خدماتها بالمجان لـمليون و109 آلاف مواطن، خلال الفترة السابق ذكرها، بزيادة بلغت 37% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.

وقال «عبدالغفار» إن حملة "100 يوم صحة" ساهمت بشكل كبير في زيادة نسبة المنتفعات بخدمات تنظيم الأسرة لـ 10%، كما زادت نسبة زيادة المنتفعات من الزيارات المنزلية لـ 9%، مؤكدًا توافر جميع وسائل تنظيم الأسرة بالوحدات والمنشآت الصحية فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة للحد من الزيادة السكانية.