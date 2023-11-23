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أخبار مصر

الأرصاد: ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة بدءًا من الغد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن ارتفاع مؤقت بدرجات الحرارة غدا الجمعة ويستمر حتى السبت المقبل بقيم تتراوح من 3: 4 درجات مئوية.


وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على مدينتي حلايب وشلاتين على فترات متقطعة غدا.


كمل حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط الأتربة العالقة نهارا غدا الجمعة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدا الجمعة 24-11-2023 في الفيوم

حالة الطقس غدا الجمعة 24 -11-2023 فى مصر


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الجمعة ليسود طقس معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ولطيفا السواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على شمال الصعيد، وحار على جنوب الصعيد.

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كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد وعلى جنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة  نهارا على سيناء، لطيف ليلا.


طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء


ويسود طقس غائم  القاهرة الكبرى والوجه البحري وغائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية مشمس على وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر وشمال وجنوب  الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)
 

 

جدير بالذكر هناك العديد من العوامل المؤثرة فى درجة حرارة الغلاف الجوى وهى:


اختلاف زاوية سقوط أشعة الشمس(مقدار الإشعاع الشمسي الذي يصل إلى الأرض، والذي يعتبر المصدر الرئيسى لتسخين سطح الأرض والهواء)

 

مدى القرب أو البعد عن المسطحات المائية حيث يختلف الماء واليابسة في امتصاص حرارة الشمس، مما يؤثر على الحرارة المنتقلة للهواء الملامس لها.
وهذا نتيجة الاختلاف فى الحرارة النوعية بين اليابسة والماء


مصادر الكتل الهوائية وخصائصها واتجاه الرياح.


الغطاء النباتي فى الأماكن ذات الغطاء النباتي الكثيف تتميز باعتدال درجة حرارتها، وذلك لأن الغطاء النباتي يقلل من وصول الإشعاع الشمسى كاملا إلي سطح الأرض  ويرفع نسبة رطوبة الهواء 
 

تضاريس المنطقة ومدى ارتفاعها عن مستوى سطح البحر.

 


 

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