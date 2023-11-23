الخميس 23 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

النقل تحذر من ظاهرة خطيرة وهذه عقوبة المخالفين

كامل الوزير وزير
كامل الوزير وزير النقل،فيتو

طالبت وزارة النقل، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرارا بالقطارات، والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وأهابت هيئة السكك الحديدية بالمواطنين للمشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات، وكذلك أضرارا فى جرارات وعربات القطارات.

Advertisements


قامت وزارة النقل والسكك  الحديد، بالتنسيق مع شرطة النقل ومباحث السكك الحديدية، لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.
وأكدت الوزارة أن هذه الظاهرة تتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات التي يتم تشغيلها يوميا ضمن أسطول التشغيل الحالي والذي أصبحت كل عرباته جديدة أو مجددة، والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكة الحديد، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه مع رصد هيئة السكك الحديدية تكرار حدوث استهداف القطارات بالحجارة وإتلاف لعدد من كراسي القطارات ومنها كراسي القطارات الروسية الجديدة وكراسي القطارات المكيفة سواء عن طريق تقطيع اقمشة الكراسي أو عن طريق إحداث ثقوب بالكراسي ناتجة من التدخين الذي يقوم به بعض الركاب مما يعد مخالفًا للقانون ومنظومة الأمن والسلامة.

وبحسب البيان تم تشكيل لجان مرور مفاجئة على كافة القطارات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المقررة ضد المخالفين للحفاظ على القطارات المملوكة للشعب.

السكك الحديدية السكك الحديد القطارات الروسي القطارات الروسية القطارات المكيفة الصيانة الدورية السكة الحديد

الأكثر قراءة

تعليق قوي لملك الأردن على تصريح السيسي بشأن تهجير الفلسطينيين

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

النقل تحذر من ظاهرة خطيرة وهذه عقوبة المخالفين

قبل حفلته بالرياض، محامي محمد رمضان يكشف مفاجأة عن انتشار خبر حبس الفنان سنة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

62 عاما بس لسه شباب، مدرس بالمعاش يحصد المركز السادس بالبطولة العربية لكمال الأجسام

يعقوب الشاروني.. مسيرة 6 عقود في حب الطفل العربي (فيديوجراف)

رد قوي من السيسي على مزاعم غلق معبر رفح: «اللي جاي كوم تاني خالص»

Advertisements

منوعات

المزيد

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

النيابة الإسبانية تطالب بحبس داني ألفيش 9 سنوات بتهمة الاغتصاب

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر الدولار الأمريكي؟ حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء مساء اليوم الخميس

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الخميس 23-11-2023

أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم الخميس 23-11-2023

ارتفاع سعر بيع اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم الخميس 23-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 لاعبين لـ ريال مدريد تخطت قيمتهم السوقية 100 مليون يورو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ضم الأموال النقدية إلى عروض التجارة في الزكاة؟ الإفتاء تجيب

أسامة قابيل: قراءة الفاتحة 7 مرات على كوب ماء تحصن الجسم من المرض

ما حكم قراءة الإمام آية فيها سجدة تلاوة بالصلاة السرية؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية