النقل تحذر من ظاهرة خطيرة وهذه عقوبة المخالفين

طالبت وزارة النقل، المواطنين بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية والذي يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة، خاصة على خطوط الضواحي، مما يعرض الركاب وسائقي القطارات للخطر، كما يتسبب فى إلحاق أضرارا بالقطارات، والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وأهابت هيئة السكك الحديدية بالمواطنين للمشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات، وكذلك أضرارا فى جرارات وعربات القطارات.

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قامت وزارة النقل والسكك الحديد، بالتنسيق مع شرطة النقل ومباحث السكك الحديدية، لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة والتي انتشرت خلال الفترة الأخيرة.

وأكدت الوزارة أن هذه الظاهرة تتسبب في إلحاق أضرار بالقطارات التي يتم تشغيلها يوميا ضمن أسطول التشغيل الحالي والذي أصبحت كل عرباته جديدة أو مجددة، والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكة الحديد، ما يشكل عبئا على تلك الميزانية التي يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها لتطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية.

وأشار بيان الوزارة إلى أنه مع رصد هيئة السكك الحديدية تكرار حدوث استهداف القطارات بالحجارة وإتلاف لعدد من كراسي القطارات ومنها كراسي القطارات الروسية الجديدة وكراسي القطارات المكيفة سواء عن طريق تقطيع اقمشة الكراسي أو عن طريق إحداث ثقوب بالكراسي ناتجة من التدخين الذي يقوم به بعض الركاب مما يعد مخالفًا للقانون ومنظومة الأمن والسلامة.

وبحسب البيان تم تشكيل لجان مرور مفاجئة على كافة القطارات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتوقيع الغرامات المقررة ضد المخالفين للحفاظ على القطارات المملوكة للشعب.