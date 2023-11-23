الخميس 23 نوفمبر 2023
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عصام كامل
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أخبار مصر

وظائف جديدة بالخط الثالث لمترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف

مترو الأنفاق،فيتو
مترو الأنفاق،فيتو

نشرت شركة “آر. إيه. تي. بي. ديف” للنقل كايرو، المشغلة للخط الثالث لمترو الأنفاق، تقريرا على صفحتها يدعو الشباب الطموح والراغب في المنافسة على وظائف الشركة للتقديم عبر الرابط  من هنا. 

الإعلان الرسمي المنشور

وجاء الإعلان الرسمي المنشور على صفحة الشركة كما يلي:

أن اختلافاتنا تجعلنا أقوى.

 بابنا مفتوح دائمًا لكل من يعتزم المشاركة في نجاحنا، ويسعى إلى التميز.

نحن نواصل حملتنا لاستقبال المزيد من ذوي الهمم للعمل في محطات الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف).

كل ما تحتاج إلى معرفته:

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1. مكان عمل متنوع وشامل: نحن ملتزمون بتعزيز مكان العمل حيث تتاح للجميع فرصة النجاح.

2. البحث عن طلبات التوظيف: نحن نسعى للحصول على طلبات التوظيف من الأفراد الموهوبين ذوي الهمم المتحمسين للمشاركة في الخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف).

3. الخلفية التعليمية: يجب على المتقدمين بطلب توظيف أن يكونوا حاملين لشهادة الثانوية العامة كحد أدني، ولكن يفضل مستوي تعليم أعلى

4. الفرص المتساوية للتوظيف: نحن نتبنى فرص متساوية للتوظيف، نقدر إسهامات كل فرد بغض النظر عن قدراته. وهذا جزء من التزامنا ضمن سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركات.

5. محطات مجهزة: محطاتنا بالخط الأخضر الثالث وقطار العاصمة (القطار الكهربائي الخفيف) مجهزة لاستقبال ذوي الهمم بكل ما يلزم، بما في ذلك المنحدرات والمصاعد، لضمان تجربة سلسة للأشخاص ذوي الهمم.

عملية التقديم: لتسهيل عملية التقديم، قمنا بإنشاء استمارة جوجل، إذا كنت مهتمًا أو تعرف شخصًا مهتمًا، يرجى ملء الاستمارة هنا: 📋👥 https://forms.gle/2KEdiyMvGcn376iW

لنتحد معًا في خلق مكان عمل يحتفل بالتنوع والشمول!  معًا، يمكننا تحقيق تأثير إيجابي وفتح الطريق نحو مستقبل أفضل.

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