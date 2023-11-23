أرقام حماية المستهلك لتلقي شكاوى الإعلانات الوهمية في تخفيضات الجمعة البيضاء

كثيرا ما ينخدع المستهلك في عروض وهمية بسبب استغلال بعض التجار لـ تخفيضات الجمعة البيضاء، والإعلان عن أسعار وهمية، أو سلع بمواصفات مختلفة عن المواصفات الأصلية بهدف التسويق.

حماية المستهلك يحذر من الممارسات الضارة في الجمعة البيضاء

ويأتي دور جهاز حماية المستهلك في رفع وعى وحماية المستهلك ضد الممارسات الضارة وتحقيق ضبط الأسواق والعدالة الاجتماعية للمستهلك والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وطالب جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الوعي بالمنتج الذي تقومون بشرائه والتأكد من بياناته، وكتيب التشغيل وفاتورة الشراء والضمان.

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كما ألزم القانون المورد بأن يعلن عن سعر السلعة ويشترط أن يكون السعر شامل الضرائب والرسوم وأي تكلفة أخرى على سعر السلعة أو الخدمة إن وجدت.

وألزم قانون حماية المستهلك المورد توضيح كافة البيانات الجوهرية للسلع والمنتجات وطرق استخدامها، وخدمات ما بعد البيع -إن وجدت -، وإذا كان هناك عقد فيجب قراءة العقد بشكل جيد لأنه سيكون الحكم بينك وبين مُورد السلع.

تحذير من الإعلانات الوهمية في الجمعة البيضاء

وأهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين عدم الانسياق وراء العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

عروض الجمعة البيضاء

وأكد جهاز حماية المستهلك بضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع او الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.

شكاوى حماية المستهلك

وأشار جهاز حماية المستهلك أن هناك طرق أخرى لتلقي الشكاوي، وهي:

1- الاتصال بالخط الساخن من خلال أي خط أرضى من خلال الرقم 19588.2- إرسال شكوى من خلال الفاكس على رقم 0233030170.

3- إرسال الشكوى إلكترونيا من خلال ملء استمارة عبر الموقع الإلكتروني لجهاز حماية المستهلك www. cpa. gov. eg

4- التوجه إلى مقر جهاز حماية المستهلك في 96 شارع أحمد عرابي بالمهندسين أو 115 ب القرية الذكية لتقديم الشكوى باليد.

5- تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب على رقم: 01577779999 مع العلم بأن هذا الرقم متاح لتلقي الرسائل فقط وليس لاستقبال المكالمات.

6- تقديم شكوى من خلال تطبيق المحمول الخاص بجهاز حماية المستهلك على جوجل ستور أو أبل ستور.