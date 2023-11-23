الخميس 23 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

السيسي: تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر خط أحمر والتعامل بحكمة وصبر ليس ضعفا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "من يتمسك بالوطن والعروبة لن يضل أبدا، وستظل وحدة المصريين هي الضامن لبقاء مصر بعد إرادة الله".

 

السيسي: مصر أدارت أزمة غزة باحترافية شديدة ومن يتمسك بالعروبة لن يضل أبدا
 

ولفت خلال كلمته منذ قليل: “المنطقة العربية تواجه أزمة جسيمة كما أن القضية الفلسطينية تواجه منعطفا حرجا”.
 

وأضاف: دارت آلية القتل في الحرب على غزة بلا أي تمييز، مؤكدا أن مصر أدارت أزمة غزة بكل احترافية وعقدت قمة القاهرة للحصول على إقرار دولي بوقف الصراع وضمان تدفق المساعدات.
 

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وأكد: كثفت الدولة اتصالاتها الدولية للتأكيد على رفض مصر الحاسم لمخططات تهجير الفلسطينيين.

 

وتابع: "محدش يقدر يزايد علينا لما نقول إننا لا نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية خاصة أن مصر تستضيف ملايين الضيوف ولم نطلب دعما من أي جهة"، مؤكدًا: "التهجير بالنسبة لنا خط أحمر لن نقبل به ولن نسمح، ومحدش يتصور أبدا التعامل بحكمة وصبر إن ده معناه ضعف أو تهاون لا تهجير للفلسطينيين في قطاع غزة إلى مصر".

 

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