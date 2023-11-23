السيسي يوجه رسالة قوية للفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية

استنكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدًا: الطلقات الطائشة لم تفرق بين طفل وامرأة وشيخ، وآلة القتل دارت بلا عقل يرشدها ولا ضمير يؤنبها وأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.

موقف مصر من أزمة غزة

وتابع خلال كلمته منذ قليل: "منذ اللحظة الأولى لانفجار شرارة الحرب، أدارت الدولة المصرية الموقف بمزيج من الحسم في القرار والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور وتحديث المعلومات بشكل مستمر وتواصل مستمر مع كل الأطراف الفاعلة، وتشكلت خلية إدارة الأزمة من كافة مؤسسات الدولة المعنية تابعت عملها بنفسي على مدار الساعة".

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دعم الفلسطينيين

وأضاف: "كنا في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين وفي ريادة العمل من أجلهم، مصر قد كتب تاريخ كفاحها مقرونا بالتضحيات من أجل القضية الفلسطينية وامتزج الدم المصري بالفلسطيني على مدار 7 عقود".



دعم نضال الشعب الفلسطيني

ولفت، إلى أن مصر تدعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق، ومحدش يقدر يزايد علينا لما نرفض تهجير الفلسطينيين القسري إلى مصر لأننا استضفنا ملايين من الأشقاء الذين تضرروا بسبب الأزمات في بلدانهم ولم نتكلم أبدا ولم نشتكِ أبدا ولم نطلب من أحد أي دعم في هذا الأمر".



تمسك الفلسطينيين بأرضهم

وأوضح: "عندنا 9 ملايين من الضيوف ومحدش يزايد علينا ويقول إننا لم نقبل بالتهجير القسري للفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، إن مصر ملهاش مواقف إيجابية ولها مواقف إنسانية نبيلة ورائعة ولكن الأمر مختلف، الأشقاء والضيوف بلادهم موجودة ولكن غير مستقرة وأرضهم موجودة وباقية لهم لكن الأمر في قطاع غزة والضفة الغربية مختلف إذا تركها أهلها فلن يعودوا لها مرة أخرى علشان كده مصر ترفض تهجير الفلسطينيين".