أخبار الاقتصاد اليوم: 20 جنيها ارتفاعا في أسعار الذهب.. وزيادة بسعر البيض خارج المبادرة الحكومية.. وتوقعات بارتفاع السكر

شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة، نشرتها بوابة "فيتو" نرصد أبرزها في نشرة الاقتصاد:

ارتفاع أسعار الذهب في التعاملات المسائية اليوم الخميس

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 23-11-2023 وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية، حيث ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها.

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3143 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2750 جنيها، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2357 جنيه، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1833 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22000 جنيه.

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أسعار الذهب اليوم، فيتو

30 جنيهًا زيادة في سعر البيض خارج المبادرة الحكومية وتوقعات بارتفاع أسعار السكر

تباينت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، حيث تتفاوت سعر بعض السلع الغذائية الرئيسية في المناطق ما بين سعرها ضمن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، وسعرها في السوق خارج المبادرة الحكومية.

حقيقة تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبيئة التشغيل لبنوك مصرية

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها استمرار التحديات والعقبات التي تواجه بيئة التشغيل في القطاع المصرفي المصري، حيث تتمثل تلك التحديات في ارتفاع الأسعار المستمر، والضغوط التي يشهدها الجنيه المصري بفعل نقص السيولة الدولارية، حيث يؤثر نقص العملة الأجنبية على الطلب على الائتمان، وارتفاع التضخم الأساسي إلى مستويات قياسية.

اتصالات: بدء إطلاق خدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس من مصر للسعودية والإمارات والكويت وقطر وتركيا

كشفت اتصالات من &e في مصر عن إطلاق خدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس 5G في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا لأول مرة.

رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

ذكرت وكالة رويترز، عن مصدر مسئول في شركة ماكدونالدز في مصر، أن مبيعات الشركة تأثرت بقوة بسبب حملات المقاطعة الشعبية التي تشهدها البلاد، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، شملت علامات تجارية شهيرة مثل "ماكدونالدز" و"ستاربكس" وغيرها.

أبرز توصيات الخبراء للنهوض بمستقبل مصر الرقمي خلال فعاليات ICT2023

كشفت تريد فيرز إنترناشونال المنظمة للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وإفريقيا 2023 Cairo ICT عن أبرز التوصيات التي خرج بها الخبراء والمشاركون في جلسات وورش عمل المؤتمر المصاحب للمعرض على مدار أيامه الأربعة وذلك للنهوض بمستقبل مصر الرقمي.

بنك فيصل يعلن تعديل حدود التعامل على المحفظة الإلكترونية "فيصل كاش"

أعلن بنك فيصل الإسلامي، أنه تم تعديل حدود التعامل على المحفظة الإلكترونية "فيصل كاش".

خبير: وصول الذهب عند أعلى مستوى له هذا الأسبوع

علق المحلل الفني لدى شركة فاندسترات مارك نيوتن على استمرار زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن حركة المعدن الأصفر الثلاثاء الماضي تعد أعلى إغلاق يومي للشهر الجاري، حيث إن أي حركة فوق 2006.37 دولار للأونصة هذا الأسبوع ستجعله عند أعلى إغلاق أسبوعي له.

وأضاف نيوتن: "إن هذا أمر إيجابي للغاية من الناحية الفنية، وأتوقع أن الذهب قد بدأ في العودة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق" كما أن تحرك سعر الذهب فوق 2009.41 دولارًا يترتب عليه ارتفاع سعره ليتراوح من 2060 إلى 2080 دولارًا.

البنك المركزي يحدِّث القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني

‏أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا، بشأن تحديث القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.

وقال المركزي: إنه بالإشارة إلى القواعد المنظمة لعمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وقواعد تبادل المعلومات والبيانات ونظام رقابة البنك المركزي على هذه الشركات وقواعد وإجراءات وشروط الترخيص الصادرة لها عن البنك المركزي بتاريخ 17 يناير 2006، وإعمالا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعملا على تحديث قواعد الترخيص والإطار الرقابية فقد تم اصدار التعليمات الجديدة.

التعاون الدولي: 1.2 مليار دولار تمويلات إنمائية لتعزيز قدرة مصر للانتقال للطاقة المتجددة

كشف تقرير المتابعة الأول لبرنامج «نوفي»، الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي بمناسبة مرور عام على إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، عن حجم التمويلات التنموية الميسرة والمنح التنموية التي لا ترد التي تم توفيرها من شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين لتعزيز قدرة مصر على الانتقال العادل للطاقة المتجددة وتنفيذ محور الطاقة ضمن برنامج «نوفي».