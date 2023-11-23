الخميس 23 نوفمبر 2023
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اقتصاد

البنك المركزي يحدِّث القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني

البنك المركزي، فيتو
البنك المركزي، فيتو

‏أصدر البنك المركزي المصري كتابا دوريا، بشأن تحديث القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني. 

وقال المركزي: إنه بالإشارة إلى القواعد المنظمة لعمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وقواعد تبادل المعلومات والبيانات ونظام رقابة البنك المركزي على هذه الشركات وقواعد وإجراءات وشروط الترخيص الصادرة لها عن البنك المركزي بتاريخ 17 يناير 2006، وإعمالا لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، وعملا على تحديث قواعد الترخيص والإطار الرقابية فقد تم اصدار التعليمات الجديدة.

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موافقات البنك المركزي 

‏وتنص القواعد على ضرورة أن تتقدم الشركات للحصول على موافقة للبنك المركزي قبل البدء في إنشاء أي فروع لها.

ويُعرض الطلب على محافظ البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه خلال ثلاثون يومًا من تاريخ استكمال المستندات المطلوبة.

 ويتم إخطار الشركة بالقرار خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره. 

كما تلزم القواعد على الشركات البدء في إجراءات تأسيس الفرع خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الموافقة المبدئية، وإلا تعتبر الموافقة لاغية.

 ويجوز لمحافظ البنك المركزي مد هذه المهلة لمدة أخري مماثلة.  وتنص القواعد على شركات الاستثمار.

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