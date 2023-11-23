أسعار الجنيهات الذهب فى الشركات اليوم الخميس 23-11-2023

ننشر أسعار الجنيهات الذهب في الأسواق المحلية، وحسب المطروح من الشركات المنتجة والمصنعة له، وذلك وفقا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية ومع صعود الأسعار العالمية.

جنيه ذهب عيار 21 من «لازوردي» بسعر 23540 جنيهًا

سعر جنيه الذهب عيار 21 «بي تي سي» بلغ 23885 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «سويس جولد» بسعر 24825 جنيهًا

جنيه الذهب عيار 21 «الجلا جولد » بسعر 23850 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب من «إيجبت جولد» بسعر 23945 جنيهًا

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أسعار الذهب اليوم في الأسواق

ننشر أسعار الذهب اليوم الخميس 23-11-2023 وفقًا لآخر تحديث لها في الأسواق المحلية، حيث ارتفعت أسعار الذهب فى التعاملات المسائية بقيمة 20 جنيها.

أسعار الذهب اليوم، فيتو

سعر الذهب عيار 24

بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3143 جنيها.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2750 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2357 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1833 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 22000 جنيه.

البورصات العالمية للذهب

كشف نادي نجيب سكرتير شعبة الذهب: أنه لا صحة لما تردد عن إغلاق محلات الذهب بسبب الارتفاع الكبير في الأسعار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": الذهب سلعة عالمية لا يمكن لأحد التحكم فيها، وتخضع للبورصات العالمية ونحن سوق مفتوح على الخارج.



الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.