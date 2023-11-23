بنك فيصل يعلن تعديل حدود التعامل على المحفظة الإلكترونية "فيصل كاش"

أعلن بنك فيصل الإسلامي، أنه تم تعديل حدود التعامل على المحفظة الإلكترونية "فيصل كاش".

وقال البنك في رسالة لعملائه إنه تم تعديل حدود المحفظة لتصبح كالتالي:

- حد التعامل اليومي: 60 ألف جم

- حد التعامل الشهري: 200 ألف جم

- رصيد المحفظة لا يتعدى 60 ألف جم

ومن جانب آخر، قال بنك فيصل: إنه يمكن توفير الريال السعودي للعملاء المقدمين على أداء العمرة وذلك من خلال عدة خطوات.

وأوضح بنك فيصل أن ذلك من خلال التوجه إلى أقرب فرع من فروع البنك قبل السفر بـ ٤٨ ساعة عمل مع مراعاة الآتي:



- أن يكون لدى العميل تذكرة سفر مؤكدة وتأشيرة.

- أن يكون حساب العميل نشطا على الأقل منذ 3 أشهر.

- يتم الحصول على المبلغ من الريال السعودي وفقًا للموارد المتاحة لدى البنك.

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إنستاباي في بنك فيصل

ومن جانب آخر، أعلن بنك فيصل الإسلامي تفاصيل اشتراك العملاء في خدمة إنستا باي وقيمة التحويلات وحدود التعامل المسموح بها من خلال بنك فيصل عبر تلك الخدمة المقدمة لعملائه.