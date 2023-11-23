رويترز: انخفاض مبيعات ماكدونالدز في مصر بنسبة 70% بسبب حملات المقاطعة

ذكرت وكالة رويترز، عن مصدر مسئول في شركة ماكدونالدز في مصر، أن مبيعات الشركة تأثرت بقوة بسبب حملات المقاطعة الشعبية التي تشهدها البلاد، بعد اندلاع الحرب في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي، شملت علامات تجارية شهيرة مثل "ماكدونالدز" و"ستاربكس" وغيرها.

دعوات المقاطعة على شركة ماكدونالدز

وجاء ذلك بعد تركيز رواد مواقع التواصل الاجتماعي، على دعوات المقاطعة على شركة ماكدونالدز، بعد أن قال وكيلها في إسرائيل إنه يقدم وجبات بالمجان لأفراد الجيش الإسرائيلي.

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ماكدونالدز

انخفاض مبيعات شركة ماكدونالدز

وقال المصدر: إن مبيعات الامتياز المصري في شهري أكتوبر ونوفمبر انخفضت 70% على الأقل مقارنة بنفس الأشهر من العام الماضي، موضحا أن الشركة بالكاد تعمل على تغطية مصاريفها التشغيلية.

ونشرت شركة ماكدونالدز العالمية في مطلع نوفمبر الجاري، بيانا على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نشر بشكل متزامن على الصفحات الرسمية الموثقة لوكلائها في كل من السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وعمان.

وقال البيان: "نعبر في ماكدونالدز العالمية عن صدمتنا واستيائنا الشديد إزاء المعلومات والإشاعات المضللة والمغلوطة التي أثيرت حول موقفنا من الصراع الدائر حاليا في الشرق الأوسط".

وأضاف البيان: "نؤكد وبشكل قاطع أن شركة ماكدونالدز العالمية لا تمول أو تدعم بأي شكل من الأشكال أي حكومات أو جهات داخلة في هذا الصراع، وإن أي إجراء أو عمل أو قرار تم اتخاذه من قبل أحد من وكلائنا، إنما هو تصرف فردي من قبل ذلك الوكيل تم اتخاذه بشكل مستقل ودون قبولنا أو موافقتنا".

وانعكست العملية التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الـ7 من شهر أكتوبر الماضي، على العديد من القطاعات والعلامات التجارية وحتى نجوم الفن والرياضيين والمشاهير، فمنهم من تضامن مع الشعب الفلسطيني والآخر تضامن مع الاحتلال.



صراع أفرع مطاعم ماكدونالدز

ولم تكن مطاعم ماكدونالدز بمنأى عن هذا الصراع، خاصة بعدما قام فرع إسرائيل بتقديم وجبات مجانية بالمجان لجنود الاحتلال، وهو ما دفع العديد من المواطنين في الدول العربية لمقاطعة سلسلة المطاعم الشهيرة.