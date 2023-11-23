الخميس 23 نوفمبر 2023
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اقتصاد

سعر جرام الذهب على موقع البورصة المصرية، حركة المؤشر الرئيسي مساء اليوم

سبائك الذهب، فيتو
سبائك الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب ، ارتفع مؤشر الذهب العالمي خلال حركة التعاملات ، وسجل المؤشر العالمي 1992 دولارا للأونصة الواحدة، ورصدت “فيتو” حركة المؤشر بشكل لحظي، حيث استطاع أن يتخطى حاجز المستوى 2000 دولار للأونصة بعد مرور ما يقارب الشهرين، وكسر المستوى ليهبط من جديد عند 1992 نقطة، ونتيجة لانخفاض المؤشر العالمي للدولار ووصوله قرب مستويات 103.30 نقطة، سجل الذهب أعلى مستوياته الآن بالمؤشر العالمي. 

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مؤشر الذهب بالبورصة المصرية، فيتو 

 

 السعر الاسترشادي لـجرام الذهب بموقع البورصة المصرية 

جاءت أسعار الذهب اليوم كالتالي: بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 3109 جنيهات للشراء، ويمكن القول إن السعر الاسترشادي لـ جرام الذهب هو معيار ومقياس لحركة تداولات الذهب يوميًّا بالأسواق، والمنشور على موقع البورصة المصرية وعلى حسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية يمكن تحديد سعر الجرام.

وبحسب السعر المتاح على موقع البورصة المصرية، فإن السعر المتاح للشراء لعيار 24 يمكنك معرفته يوميًّا من خلال الموقع الرسمي للبورصة المصرية باستثناء يومي العطلات، الجمعة والسبت من  هنا

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الاحتفاظ بالذهب والحصول على عوائد سريعة

 وينصح خبراء سوق المال والمحللين الفنيين بأهمية "الاحتفاظ بالذهب" كاستثمار على المديين المتوسط والطويل، وعدم التعامل معه بمبدأ "المضاربة" أو الرغبة في الحصول على مكسب سريع، لاسيما وأن الذهب من الاستثمارات التي تدر عائدًا إلا عند بيعها، وحال الرغبة في الحصول على عوائد سريعة أو دورية، ثمة قنوات ووسائل استثمارية أخرى يمكن أن يلجأ إليها المستثمرون.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب، حركة المؤشر العالمي للمعدن الأصفر

 

سبائك الذهب، فيتو 

 

بكام سعر الأونصة الواحدة؟

وتجاوز سعر الأونصة الواحدة 1992 دولارا، وهو نتيجة التغيرات والأحداث الجيوسياسية العالمية والتي تؤثر بدورها على أسعار الذهب والنفط وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب بحركة التعاملات، وانخفض العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات اليوم، ‏بنسبة 0.1% إلى 4.93%، بعد أن تجاوز مستوى 5% للمرة الأولى منذ عام ‏‏2007.

التحليل الفني وتوقعات اتجاه مؤشر الذهب 

 هناك عوامل وراء توقعات خبراء سوق المال بارتفاع أسعار الذهب للربع الأخير من العام الجاري 2023، ووفقا لتحديث حركة المؤشر العالمي للذهب وتوقعات أسعار الذهب، من المحتمل أن ينمو حجم التداول على  الذهب بشكل كبير خلال الأشهر القليلة القادمة، وعلى الرغم من ذلك فهناك مخاوف اقتصادية لا تزال حاضرة إلى حد كبير، حيث إن التخفيض الأخير لتصنيفات ديون الولايات المتحدة والإعلان عن زيادة كبيرة في الاقتراض الحكومي هو الأحدث في سلسلة من المؤشرات التي تؤدي إلى أزمة حقيقية. 

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التقلبات الموسمية لسوق الأسهم

وعلى صعيد حركة التداولات، جاءت سعر الأونصة الواحدة عند 1992 دولارا، ويرجع ذلك إلى التقلبات الموسمية لسوق الأسهم، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة على السندات كذلك، وتجدد الطلب المستمر على الذهب في دول شرق آسيا.

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نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

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