الخميس 23 نوفمبر 2023
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اقتصاد

30 جنيهًا زيادة في سعر البيض خارج المبادرة الحكومية وتوقعات بارتفاع أسعار السكر

أسعار السلع الغذائية
أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، تباينت أسعار السلع الغذائية في الأسواق، حيث تتفاوت سعر بعض السلع الغذائية الرئيسية في المناطق ما بين سعرها ضمن المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية، وسعرها في السوق خارج المبادرة الحكومية. 

وفي جولة ميدانية قامت بها «فيتو» في منطقة رمسيس بمحافظة القاهرة، لرصد أسعار السلع الغذائية في الأسواق، جاءت أسعار السلع كالتالي:  

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

سعر كيلو السكر بـ 50 جنيهًا وتوقعات بارتفاعه إلى 60 جنيهًا

البداية مع سعر السكر في محال منطقة رمسيس، حيث بلغ سعر كيلو السكر نحو ٥٠ جنيهًا، وقال تجار لـ«فيتو» إن سعر السكر مستقر عند 50 جنيهًا ولا يوجد أقل من هذا السعر في المنطقة، بل متوقع ارتفاع سعره في الأيام المقبلة ليتراوح ما بين 55 و60 جنيهًا، خاصة مع قلة المعروض من السكر في الأسواق، حيث لم تحل أزمة نقص كميات السكر في السوق حتى الآن. 

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30 جنيهًا زيادة في سعر البيض في المحال التجارية 

أما عن أسعار البيض في المحال التجارية بمنطقة رمسيس، فسجل أيضًا ارتفاعًا مقارنة بالسعر المعلن في المبادرة الحكومية بنحو 30 جنيهًا، إذ حددت المبادرة الحكومية لخفض أسعار السلع الغذائية؛ سعر البيض للمستهلك بـ 125 جنيهًا.  

فيما سجل سعر البيض في محال منطقة رمسيس نحو  ١٥٥ جنيهًا للكرتونة.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

 أسعار الزيت في المحال التجارية بمنطقة رمسيس

وعن أسعار الزيت في المحال التجارية بمنطقة رمسيس، فجاءت كالتالي:  

بلغ سعر زیت کریستال وزن ۹۰۰ ملل نحو ۷۵ جنيهًا.

بلغ سعر زیت کریستال وزن ٧٥٠ ملل نحو  ٦٥ جنيهًا.

بلغ سعر سمن الكريستال  عبوة وزن ٢ كيلو نحو  ١٢٥ جنيهًا.

بلغ سعر زيت حلوه وزن ۷۰۰ ملل نحو  ٤٥ جنيهًا.

بلغ سعر زيت عافيه وزن ۷۰۰ ملل نحو ۷۰ جنيهًا. 

أسعار الأرز في المحال التجارية بمنطقة رمسيس

وفيما يخص أسعار الأرز في المحال التجارية بمنطقة رمسيس، فتابينت سعر الأرز حيث جاءت كالتالي: 

بلغ سعر كيلو أرز السوهاجي  نحو  ٣٧ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أرز حبوبة نحو  ٣٢ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أرز سائب نحو  ٢٨ جنيهًا.

أسعار السلع الغذائية في الأسواق، فيتو

أسعار السلع الغذائية في المحال التجارية في منطقة رمسيس 

وعن أسعار السلع الغذائية الأخرى في المحال التجارية في منطقة رمسيس، فجاءت كالتالي:  

بلغ سعر كيلو دقيق ذرة نحو  ٣٠ جنيهًا. 

بلغ سعر كيلو العدس  نحو ٥٠ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو الحمص نحو ٦٠ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المكرونة نحو ٢٠ جنيهًا.

بلغ سعر كيلو المخلل بلدي نحو ٢٠ جنيهًا.

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تفاصيل ارتفاع أسعار المكرونة والبن والكابتشينو بالأسواق، زيادة تصل إلى 10 جنيهات وهذا موعد التطبيق

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ارتفاع أسعار البيض لـ 153 جنيهًا في المحال التجارية خارج المبادرة الحكومية

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