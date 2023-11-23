خبير: وصول الذهب عند أعلى مستوى له هذا الأسبوع، وتوقعات بمزيد من الارتفاع

علق المحلل الفني لدى شركة فاندسترات مارك نيوتن على استمرار زيادة أسعار الذهب خلال الفترة الحالية، لافتًا إلى أن حركة المعدن الأصفر الثلاثاء الماضي تعد أعلى إغلاق يومي للشهر الجاري، حيث إن أي حركة فوق 2006.37 دولار للأونصة هذا الأسبوع ستجعله عند أعلى إغلاق أسبوعي له.

الذهب، فيتو



توقعات سعر الذهب خلال الفترة القادمة

وأضاف نيوتن: "إن هذا أمر إيجابي للغاية من الناحية الفنية، وأتوقع أن الذهب قد بدأ في العودة إلى أعلى مستوياته على الإطلاق" كما أن تحرك سعر الذهب فوق 2009.41 دولارًا يترتب عليه ارتفاع سعره ليتراوح من 2060 إلى 2080 دولارًا.

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دور الصراعات في التأثير على سعر الذهب

وأشار إلى أنه يتوقع اختراق المقاومة عند 2080 دولارًا، وبالتالي سنشهد ارتفاعا كبيرًا في سعر الذهب بشكل أكبر وسريع، منوها إلى أن الصراعات الجيوسياسية تلعب دورا كبيرا في زيادة سعر المعدن النفيس.



ارتفاع الذهب عالميا

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر الذهب العالمي شهد ارتفاعا ملحوظا خلال حركة التعاملات اليوم الخميس، وسجل المؤشر العالمي 1995 دولارا للأونصة الواحدة.



سعر الذهب بالسوق المحلي اليوم الخميس

وبالنسبة لسعر الذهب في السوق المحلي، فقد بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3143 جنيها، بينما وصل سعر جرام عيار 21 نحو 2750 جنيهًا، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 2357 جنيها، كما سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 22000 جنيهًا.