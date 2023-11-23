اتصالات: بدء إطلاق خدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس من مصر للسعودية والإمارات والكويت وقطر وتركيا

كشفت اتصالات من &e في مصر عن إطلاق خدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس 5G في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر وتركيا لأول مرة.

تقنية الجيل الخامس

ويمكن للمستخدمين في تلك الدول الفرصة استخدام خدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس 5G، سواء المتعلقة بالاتصالات أو الإنترنت، عند الاشتراك في باقات تجوال موبايل إنترنت.

أكد المهندس حسام المعداوي الرئيس التنفيذي للقطاع المؤسسي لشركة اتصالات من &e في مصر، أن إطلاق خدمات التجوال بتقنية الجيل الخامس يتم لأول مرة في السوق المصري وهو ما يمثل خطوة هامة حيث تُمكن العملاء من الاستخدام بسرعات الاتصالات والإنترنت الفائقة عند الاشتراك في باقات تجوال موبايل انترنت حيث إن خدمة تجوال 5G تتسم بسرعات فائقة، مما يتيح للعملاء تحميل الملفات والتطبيقات والبث المباشر للفيديو بجودة عالية.

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وشبكة الجيل الخامس والتي هي معيار تكنولوجيا الجيل الخامس للشبكات الخلوية ذات النطاق العريض في مجال الاتصالات، والتي بدأت شركات الهاتف الخلوي في نشرها في جميع أنحاء العالم في عام 2019، وهي الخلف المخطط له لشبكات الجيل الرابع التي توفر الاتصال بمعظم الهواتف المحمولة الحالية.

يُتوقع أن تضم شبكات الجيل الخامس أكثر من 1.7 مليار مشترك في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2025، وفقًا «للجمعية الدولية لشبكات الهاتف المحمول».

مثل سابقاتها، شبكات الجيل الخامس هي شبكات خلوية، حيث تنقسم منطقة الخدمة إلى مناطق جغرافية صغيرة تسمى الخلايا.

يتم توصيل جميع أجهزة الجيل الخامس اللاسلكية في الخلية بالإنترنت وشبكة الهاتف عن طريق موجات الراديو من خلال هوائي محلي بالخلية.

الميزة الرئيسية للشبكات الجديدة هي أنها تعمل بنطاق ترددي أكبر، مما يعطي سرعات تنزيل أعلى، تصل في النهاية إلى 10 جيجات في الثانية الواحدة (جيجابت/ثانية).

عرض النطاق الترددي

نظرًا لزيادة عرض النطاق الترددي، من المتوقع ألا تخدم الشبكات الهواتف المحمولة حصرًا مثل الشبكات الخلوية الحالية، ولكن سيتم استخدامها أيضًا كمزود خدمة إنترنت عامة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة الكمبيوتر المكتبية، منافسة لمزودي خدمة الإنترنت الحاليين من خلال الإنترنت وعبر الهاتف، ستمكن الشبكة الجديدة تطبيقات جديدة في إنترنت الأشياء (IoT) ومجالات الآلة إلى الآلة.

لا تستطيع الهواتف المحمولة بتقنية الجيل الرابع استخدام الشبكات الجديدة، والتي تتطلب دعم تقنية الجيل الخامس.