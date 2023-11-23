حقيقة تخفيض وكالة فيتش التصنيف الائتماني لبيئة التشغيل لبنوك مصرية

كشفت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير حديث لها استمرار التحديات والعقبات التي تواجه بيئة التشغيل في القطاع المصرفي المصري، حيث تتمثل تلك التحديات في ارتفاع الأسعار المستمر، والضغوط التي يشهدها الجنيه المصري بفعل نقص السيولة الدولارية، حيث يؤثر نقص العملة الأجنبية على الطلب على الائتمان، وارتفاع التضخم الأساسي إلى مستويات قياسية.

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فيتش، فيتو

الوكالة تخفض تصنيف بيئة التشغيل لأربع بنوك مصرية

وخفضت الوكالة تصنيف بيئة التشغيل لأربع بنوك مصرية إلى "-b " مع نظرة مستقبلية مستقرة، مقارنة بـ "b " مع نظرة سلبية في السابق، حيث أوضحت فيتش أن هذا التخفيض يأخذ في اعتباره التعرض الكبير للبنوك للدين السيادي، الذي يقدر بنحو 50 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي وحوالي 8 أضعاف من رأس مال البنوك في نهاية يوليو 2023، أربعة بنوك رئيسية هي المتأثرة بهذا التخفيض، وهي البنك الأهلي وبنك مصر إلى جانب البنك التجاري الدولي وبنك القاهرة الحكومي.

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إمكانية خفض قيمة العملة المحلية لمصر

وأشارت الوكالة إلى إمكانية خفض قيمة العملة المحلية لمصر بشكل أكبر في ديسمبر، بسبب الثقة المتضائلة في نظام سعر الصرف الحالي، وهو ما يتجلى في الفجوة الواسعة التي تبلغ نحو 40% بين أسعار السوق الرسمية والموازية، حيث أكدت على أن المبالغة في تقدير قيمة العملة والتقدم البطيء في الإصلاحات الهيكلية يقللان من ثقة المستثمرين.

محافظ البنوك المصرية، فيتو

توفير السيولة النقدية بالدولار

وتعتمد مصر بشكل كبير على الاستيراد، تواجه صعوبات في توفير السيولة النقدية بالدولار لتلبية احتياجاتها، حيث تأخرت مراجعتين لبرنامج وافقت عليه الحكومة مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر، وهو برنامج للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ولم تتم إلا صرف شريحة واحدة من هذا البرنامج، وفي نوفمبر، خفضت الوكالة تصنيف مخاطر السداد على المدى الطويل للبنوك الأربعة مع توقعات مستقرة للمستقبل.

جدير بالذكر أن الوكالة قد خفضت تصنيف مصر لقدرتها على تلبية التزاماتها الطويلة الأجل بالعملة الأجنبية إلى "-B" من "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأوضحت الوكالة في بيان أن خفض تصنيف بيئة التشغيل للبنوك يعكس الضغوط التي تواجهها مصر، بما في ذلك نقص السيولة الخارجية وتضخم الأسعار الأساسية العالي في أكتوبر الماضي الذي بلغ 38.1٪ .