انطلاق مؤتمر جراحة الأوعية الدموية لعرض أحدث تقنيات التشخيص والعلاج بالإسكندرية

انطلقت اليوم الخميس، فعاليات المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية ايجي فاسك برئاسة الدكتور مسعد سليمان، رئيس المؤتمر، ويستمر إلى يوم 25 نوفمبر بالإسكندرية بحضور مائة من علماء جراحة الأوعية الدموية من مختلف الدول الأجنبية الأوروبية تتضمن الولايات المتحدة وثمانية دول أوروبية وثمانية دول عربية إضافة إلى مصر المضيفة للمؤتمر.

جانب من المؤتمر

عقد المؤتمر برئاسة الدكتور مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور جمال حب الله رئيس الجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية بافز الدكتور محسوب مراد أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر، الدكتور خالد موافي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، ياسر القيران أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، الدكتور ايهاب الفخرانى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الأزهر نواب رئيس المؤتمر.

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وقال الدكتور مسعد سليمان، رئيس المؤتمر، وأستاذ جراحة الأوعية الدموية إن المؤتمر يأتى في ضوء الرؤية الاستراتيجية التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم التعليم والبحث العلمي، المؤتمر هذا العام يحاضر خلاله 120 أستاذ بتخصص الأوعية الدموية من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.

كما يشارك بفعاليات المؤتمر 1000 طبيب وجراح أوعية دموية من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة

وأضاف أن المؤتمر يناقش من خلال الجلسات العلمية وورش العمل الجديد فى جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية والقدم السكرى ويعد مؤتمر ايجى فاسك واحدا من أكبر المؤتمرات الدولية التى تنعقد بمصر كل عام والذى يهتم بحضوره كافة المتخصصين فى مجال جراحة الأوعية الدموية من جميع أنحاء العالم.

يهدف المؤتمر إلى تدريب وتعليم شباب الأطباء على أحدث التقنيات ووسائل التشخيص والعلاج فى مجال جراحة الأوعية الدموية والتواصل لنقل الخبرات بين العلماء المصريين والأجانب لصالح المريض المصرى.