الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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محافظات

مؤتمر جراحة الأوعية الدموية يناقش أحدث تقنيات ووسائل التشخيص والعلاج

د مسعد سليمان، فيتو
د مسعد سليمان، فيتو

ينظم المؤتمر الدولي لجراحة الأوعية الدموية  بجامعة المنصورة "Egy Vasc إيجى فاسك"  بالاشتراك مع الجمعية العربية لجراحة الأوعية الدموية "بافس"، وبحضور مكثف من علماء وجراحى الأوعية الدموية بالدول العربية خلال يومى  23&24 نوفمبر 2023 م.

 

يعقد المؤتمر برئاسة الدكتور  مسعد سليمان أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة المنصورة، الدكتور محسوب مراد أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية الطب جامعة الأزهر، 
الدكتور خالد موافي أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، ياسر القيران أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة المنصورة، الدكتور إيهاب الفخرانى أستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة الأزهر نواب رئيس المؤتمر.

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وقال الدكتور مسعد سليمان إن المؤتمر هذا العام يحاضر خلاله 120 أستاذا بتخصص الأوعية الدموية من مختلف الجامعات المصرية والعربية والأجنبية.


كما يشارك بفعاليات المؤتمر 1000 طبيب وجراح أوعية دموية من مختلف الجامعات المصرية ووزارة الصحة 


وأضاف أن المؤتمر  يناقش من خلال الجلسات العلمية وورش العمل الجديد فى جراحات الأوعية الدموية والقسطرة التداخلية والقدم السكرى ويعد  مؤتمر إيجى فاسك  واحدا من أكبر المؤتمرات الدولية التى تنعقد بمصر كل عام  والذى يهتم بحضوره كافة المتخصصين فى مجال جراحة الأوعية الدموية من جميع أنحاء العالم.

 

يهدف المؤتمر الى تدريب وتعليم شباب الأطباء على أحدث التقنيات ووسائل التشخيص والعلاج فى مجال جراحة الأوعية الدموية  والتواصل لنقل الخبرات بين العلماء المصريين والأجانب لصالح المريض المصرى.

 

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