الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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حوادث

شاب يلقي بنفسه من الطابق الثامن ببئر سلم عقار منزله أمام شقيقته بالدقهلية

جثة، فيتو
جثة، فيتو

ألقى شخص بنفسه من الطابق الثامن ببئر السلم  عقار منزله  بمدينة  المنزلة أمام شقيقته المسنة بعد مروره بحالة نفسية سيئة ومعاناته من مرض نفسي "اكتئاب" وجرى نقل جثمانه بمستشفى المنزلة العام تحت تصرف النيابة العامة.

وكان قد تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة المنزلة بقيام أحد الأشخاص بإلقاء نفسه ببئر السلم بعقار بمنطقة الرياح ووفاته.

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على الفور انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث قسم شرطة المنزلة الى مكان البلاغ، وبالفحص تبين مصرع "ع.م.ر"،68 عاما، حاصل على ليسانس حقوق ومقيم بذات العنوان وقيامه بإلقاء نفسه من أمام شقة شقيقته بالطابق الثامن "محل سكن شقيقته"، ببئر السلم مما أدى إلى وفاته وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى المنزلة العام.

وبسؤال شقيقه"ع"، 70 عاما، ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، قررت أن شقيقه يعاني من مرض نفسي "اكتئاب"، ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

جرى المحضر رقم 2414 إداري قسم المنزلة والعرض على  النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

 

تحذير الأزهر

وحذر الأزهر الشريف في وقت سابق من الانتحار مهما تراكمت الهموم والأحزان.

وقال منشور الأزهر: «مهما تراكمَت الشدائد على نفسك، وتراكمت الظلماءُ في طرقك، وشعرت بضيقٍ شديدٍ، وأحسست بأن اليأس تملكك ويأكل بقايا الأمل في روحك؛ أَبشر بفرج الله إليك».

كما قال الأزهر الشريف: «احذر من اليأس، فاليأس والقنوط استصغارٌ لسعة رحمة الله عز وجل ومغفرته، وذلك ذنب عظيم، وتضييق لفضاء جودة».

الانتحار مخالف للأديان

تجدر الإشارة إلى أن الإقدام على الانتحار أو محاولة إيذاء النفس، هو سلوك منهي عنه في كل الأديان، وهو ما أكدته دار الإفتاء المصرية، حيث قالت إن التخلص من الحياة، ليس بابا للهروب من الأزمات، مشيرة إلى أنه أمر مخالف للشرع ويعقبه حساب شديد فى الآخرة، ربما سيكون أكبر وأعظم وطأة من أي شيء قد يعانيه الإنسان في حياته الدنيا، وحسمت دار الإفتاء  الجدل حول حرمة إنهاء الحياة، في فتوى لها، مؤكدة أن الانتحار يعد حراما شرعا لما ثبت في كتاب الله، وسنة النبي الكريم، وإجماع عموم المسلمين، قال الله تعالى: «ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما»، مستشهدة بما جاء عن ثابت بن الضحاك رضي الله عنه، قال: «قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة».

 

الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، عبر موقع دار الإفتاء المصرية الرسمي، إن حماية النفس وعدم إزهاق الروح، أو حتى إتلاف عضو من أعضاء الجسد أو إفساده، هو مطلب سماوي، فحرم الله تعالى كل ما من شأنه أن يهلك الإنسان أو يلحق به ضررا، ويجب المحافظة على النفس كمقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية.

وأوضح المفتي، أن الانتحار، إخلال بمبدأ الشريعة الإسلامية بحفظ الكليات الخمس وهي الدين، النفس، العقل، النسب والمال، وهذه كليات متفق عليها بين الأديان السماوية وأصحاب العقول.

ومن جانبه أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الالكترونية، إن الإسلام أمر بالحفاظ علىٰ النفس البشرية؛ بل جعلها من الضروريات الخمس التي تجب رعايتها، وهي: الدِّين والنَّفس والنَّسل والمال والعقل.

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حالة نفسية سيئة أمن الدقهلية النيابة العامة اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية شاب يلقي بنفسه مستشفي المنزلة مدير أمن الدقهلية

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