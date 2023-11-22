حبس تاجر سيارات قتل بائع بوظة بقرية الوحدة العربية في الدقهلية

قرر رئيس نيابة السنبلاوين تحت إشراف المستشار عبد الرحمن الشهاوي، المحامي العام لنيابة جنوب المنصورة الكلية بمحافظة الدقهلية حبس تاجر سيارات، على ذمة التحقيقات 4 أيام على أن يراعى التجديد له في الميعاد القانوني وذلك لاتهامه بقتل بائع بوظة بقرية الوحدة العربية بعد اتهام أسرته برطمه بجدار منزله خلال محاولته استخلاص نجله من يد الجاني حال تعديه عليه بسبب لهو الأطفال.



وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارًا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد أيمن بدوي، مأمور مركز شرطة السنبلاوين من مستشفى السنبلاوين العام بوصول "محمد إسماعيل زكي"، 42 عامًا، بائع بوظة مصابا بنزيف حاد في المخ "ادعاء تعدٍ" وتوفي عقب وصوله متأثرًا بإصابته.

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وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين بقيادة المقدم محمد الهلالي، رئيس المباحث، بالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وجاره يدعى"عبد القادر.أ.ع"، 45 عامًا تاجر سيارات ويقيمون بقرية الوحدة العربية، وذلك بسبب لهو الأطفال وتعدي المتهم على نجل المجني عليه وحين حاول استخلاص نجله من يد القاتل تعدي عليه بالضرب ودفع بجدار المنزل مما تسبب في إصابته ووفاته.



وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة السنبلاوين من ضبط المتهم بمواجهته أنكر تسببه في وفاة المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه.