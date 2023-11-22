توزيع أجهزة تعويضية لـ 30 حالة من ذوي القدرات الخاصة في الدقهلية

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، توزيع أجهزة تعويضية لعدد 30 حالة من ذوي القدرات الخاصة على مستوى المحافظة بالتنسيق والتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة بيت العطاء ومؤسسة إيدينا مع بعض تحت شعار "خليك طرف في الخير... وطن بلا إعاقة"

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وفاطمة محي الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيت العطاء، والمهندس محمد حطب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إيدينا مع بعض، والدكتور تامر البسنديلي رئيس مجلس إدارة أستاد المنصورة الرياضي.

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وأكد " المحافظ " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول لذوي القدرات الخاصة وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم، من خلال توفير وصرف الأجهزة التعويضية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والثقافية والفنية لهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الاحتفالات الرسمية والأعياد القومية.

كما أكد "مختار" أن أصحاب القدرات الخاصة هما طاقة أمل ونور لنا جميعًا نستمد قوتنا منهم ودعمنا الكامل لهم، مشددًا علي تلبية كافة مطالبهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والفنية.

وأشار " المحافظ " إلى أن هناك تعاون مشترك بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضعهم ضمن أولى أولوياته.

وثمن "مختار" دور مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والقائمين على مؤسسة بيت العطاء ومؤسسة ايدينا مع بعض من أجل توفير وتقديم كافة الخدمات لأهلينا من كبار السن وذوي الهمم والقدرات الخاصة مؤكدا دعمه الكامل لهم لمواصلة العمل.