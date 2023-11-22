الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

توزيع أجهزة تعويضية لـ 30 حالة من ذوي القدرات الخاصة في الدقهلية

توزيع أجهزة تعويضية،
توزيع أجهزة تعويضية، فيتو

شهد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، توزيع أجهزة تعويضية لعدد 30 حالة من ذوي القدرات الخاصة على مستوى المحافظة بالتنسيق والتعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسة بيت العطاء ومؤسسة إيدينا مع بعض تحت شعار "خليك طرف في الخير... وطن بلا إعاقة"

جاء ذلك بحضور الدكتور وائل عبد العزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالدقهلية، والنائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب، وفاطمة محي الدين رئيس مجلس إدارة مؤسسة بيت العطاء، والمهندس محمد حطب رئيس مجلس أمناء مؤسسة إيدينا مع بعض، والدكتور تامر البسنديلي رئيس مجلس إدارة أستاد المنصورة الرياضي.

Advertisements

وأكد " المحافظ " أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول لذوي القدرات الخاصة وأمر بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة لهم، من خلال توفير وصرف الأجهزة التعويضية وتقديم الخدمات الصحية والتعليمية والترفيهية والثقافية والفنية لهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الاحتفالات الرسمية والأعياد القومية.

كما أكد "مختار" أن أصحاب القدرات الخاصة هما طاقة أمل ونور لنا جميعًا نستمد قوتنا منهم ودعمنا الكامل لهم، مشددًا علي تلبية كافة مطالبهم ودمجهم في المجتمع ومشاركتهم كافة الأنشطة والفعاليات الثقافية والفنية والرياضية والفنية.

وأشار " المحافظ " إلى أن هناك تعاون مشترك بين كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم كافة أوجه الرعاية لكبار السن وذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي يضعهم ضمن أولى أولوياته.

وثمن "مختار" دور مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية والقائمين على مؤسسة بيت العطاء ومؤسسة ايدينا مع بعض  من أجل توفير وتقديم كافة الخدمات لأهلينا من كبار السن وذوي الهمم والقدرات الخاصة مؤكدا دعمه الكامل لهم لمواصلة العمل.

استاد المنصورة الرياضي استاد المنصورة أحمد الشرقاوي اجهزة تعويضية التضامن الاجتماعي بالدقهلية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية الفعاليات الثقافية والفنية الفعاليات الثقافية القدرات الخاصة السيسي رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

مواد متعلقة

محافظ الدقهلية: توفير 35 مليون جنيه قيمة القدرة الكهربائية لمساحة الـ108 فدان

وكيل تعليم الدقهلية يشهد التصفية النهائية لمسابقة حفظة القرآن الكريم

أسعار التوابل اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الدقهلية

الأكثر قراءة

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

عكس التوقعات، نجم ليفربول السابق يكشف موعد رحيل محمد صلاح

بالأسماء، قرار رئيس الوزراء بالاستيلاء على الأراضي اللازمة لتوسعة الطريق الدائري

أبرز غيابات الأهلي أمام ميدياما الغاني في دوري أبطال أفريقيا

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

شروط حماس لتنفيذ الهدنة في غزة (إنفوجراف)

مسئول فلسطيني يكشف صفقة أخرى لتبادل الأسرى بين الاحتلال وحماس

مسئول سابق بإدارة أوباما يهين مصري ويسب الإسلام لأجل الاحتلال الإسرائيلي (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

اكتشاف سر جنون كرة القدم

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 23-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

أسعار الأسماك اليوم، سعر البلطي يرتفع جنيها في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، تراجع سعر العنب وارتفاع الجوافة في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، سعر الثوم يعاود الارتفاع في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

شروط حماس لتنفيذ الهدنة في غزة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

3 أحاديث نبوية عن إطفاء الأنوار وإغلاق الأبواب ليلا

تفسير رؤية الشيخ الشعراوي في المنام وعلاقته بتحقيق مكاسب وأرباح كبيرة من العمل

المزيد
الجريدة الرسمية