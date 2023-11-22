استشهاد 190 وإصابة 800 جراء قصف إسرائيلي على مدارس الأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، يوم الأربعاء، أن أكثر من 190 شخصا لجأوا إلى مدارس الأمم المتحدة في غزة قد قتلوا منذ بدء التصعيد، وأصيب حوالي 800 آخرين.

تدمير مدرستين تابعتين للأونروا

وقالت الوكالة في بيان: "منذ بداية الحرب، قُتل ما لا يقل عن 191 شخصا لجأوا إلى مدارس الأونروا في غزة وأصيب 798 آخرون".



كما أشارت الأونروا إلى أنها تلقت معلومات مؤكدة عن تدمير مدرستين.



وفي وقت سابق عبر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، عن صدمته الشديدة من استهداف مدرستين للأونروا بغزة، مما أدى لمقتل وإصابة العشرات، مؤكدا على ضرورة عدم انتهاك حرمة المباني التابعة للأمم المتحدة.



كذلك أعربت منظمة الصحة العالمية عن استيائها من الهجمات الإسرائيلية التي تستهدف المرافق الصحية والمستشفيات، والمرضى والعاملين في القطاع الصحي.

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وفي سياق اخر دفن عدد من الأطباء الفلسطينيين في منطقة خان يونس بقطاع غزة، اليوم الأربعاء، جثامين أكثر من 100 شهيد فلسطيني في مقبرة جماعية، وذلك بعد احتجازهم من الاحتلال الإسرائيلي في مجمع الشفاء الطبي ومستشفى بيت حانون.

مقبرة جماعية



وتوضح الصور دفن عدد كبير من الشهداء الذين تم نقلهم عبر - حافلة كبيرة “كونتنر” مخصصة لنقل البضائع - بشكل جماعي إلى منطقة خان يونس تمهيدا لدفنهم في مقبرة جماعية هناك بحسب نشطاء فلسطينيين.



وعلى الجانب الآخر، علقت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، على اتفاق الهدنة الإنسانية وتبادل الأسري الذي تم بين حركة حماس والاحتلال الإسرائيلي بواسطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية.

