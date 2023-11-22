إجراء عاجل لجيش الاحتلال مع الأسرى الإسرائيليين بعد عودتهم من غزة
كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية اليوم، الأربعاء، عن مصير الأسرى الإسرائيليين عقب عودتهم من غزة، وماذا سيحدث معهم عقب الإفراج عنهم من جانب حركة حماس.
إطلاق سراح العشرات
وقالت الصحيفة إنه إذا تمت الصفقة وتم إطلاق سراح العشرات من الأسرى الذين تحتجزهم حماس، فإن غرفة عمليات الشرطة والجيش المسئولة عن الأسرى والمفقودين ستنشئ نظامًا للعمليات.
ويدعو الأمر الأول جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى استقبال الأسرى وإحضارهم إلى إسرائيل، حيث سيتم توفير العلاج الطبي الفوري لهم.
استجواب
وسيتلقى الأسرى تقييمًا أوليًا لحالتهم من قبل السلطات الطبية، وسيتم بعد ذلك نقلهم إلى مستشفيات معينة قبل لقائهم بعائلاتهم.
وبعد الرعاية الأولية، من المتوقع أن يخضع الأسرى لاحقًا للاستجواب من قبل محققي الشين بيت (وكالة الأمن الإسرائيلي) المدربين.
نقل الأسرى السابقين
والمرحلة الأخيرة من العمليات المخطط لها هي نقل الأسرى السابقين إلى رعاية وزارة الشئون الاجتماعية، تحت إشراف مدير الأسرى والمفقودين والعائدين للخضوع لعملية إعادة تأهيل.
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