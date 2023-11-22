أردوغان: مستعدون لتولي المسئولية في أمن غزة بعد الحرب

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، استعداد بلاده لتولي المسؤولية مع دول أخرى في الهيكل الأمني الجديد الذي سيتم إنشاؤه بعد انتهاء الحرب بغزة، بما في ذلك آلية الضامنين.

الإعلان عن هدنة إنسانية تطور إيجابى

وقال أردوغان، أمام القمة الافتراضية لقادة مجموعة العشرين عبر الفيديوكونفرنس، إن الإعلان عن هدنة إنسانية لمدة أربعة أيام، والاتفاق على تبادل الرهائن والمعتقلين، ولو بأعداد محدودة، يعتبر تطورا إيجابيا.

وقال آمل أن تؤدي هذه الخطوة إلى وقف دائم لإطلاق النار، وهو محور اهتمامنا الرئيسي، ونتوقع أن يتم تحقيقه في أقرب وقت ممكن، مما يؤدي في النهاية إلى السلام.

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حل الدولتين

وأوضح أن الأحداث الأخيرة،سلطت الضوء مرة أخرى، على الطبيعة الحاسمة لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة، على أساس حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، والتي سوف تتعايش في وئام مع إسرائيل.



وأضاف: وفي هذا الصدد، أحثكم على المبادرة إلى إقامة حل الدولتين.

وكشف عن أن بلاده على استعداد لتحمل المسؤولية في البنية الأمنية الجديدة، بما في ذلك الضمانة، إلى جانب الدول الأخرى.

حرمان 14 ألف مدنى من الحياة

وأستطرد: بينما تستمر الحرب في أوكرانيا، استيقظنا على أزمة أخرى في السابع من أكتوبر.

وركز على أن المأساة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في غزة، قد تجاوزت الآن حدود التسامح الإنساني.

ونوه إلى أنه منذ يومين، 20 نوفمبر، كان يوم الطفل العالمي.. ولسوء الحظ، لم يتمكن حوالي سبعة آلاف طفل فلسطيني بريء من رؤية ذلك اليوم، لأن حكومة الاحتلال قد حرمت 14 ألف مدني، بينهم هؤلاء الأطفال، من حقهم في الحياة الذي يعتبر من الحقوق الأساسية.

وأشار إلى أن أجبر الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين على الهجرة من منازلهم؛ وقصف بلا رحمة المستشفيات والمدارس، والمخيمات التي لجأوا إليها، كأمل أخير للهروب من الموت، بل لقد ذهبوا إلى حد التهديد باستخدام الأسلحة النووية، وهو ما كانوا قد أنكروا باستمرار امتلاكهم له حتى الآن.

وشدد على أنه يعترف أي شخص يتمتع ببعض الضمير، فإنه لا يمكن تفسير أي من هذه الأحداث بالحق في الدفاع عن النفس.. ومن الواضح أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية ترتكب هنا.

وأكد على ضرورة أن أولئك الذين يقومون بمثل هذه الأفعال "يجب أن يحاسبوا أمام القانون الدولي" إلى جانب الضمير الإنساني.

وركز على أن بلاده لا تتغاضى بأي حال من الأحوال، عن الأعمال المرتكبة ضد المدنيين، ولا نعتبرها مشروعة.. وأدعو كافة الزعماء هنا، إلى الرد بنفس الطريقة على مقتل المدنيين، بغض النظر عما إذا كانوا إسرائيليين، أو فلسطينيين، أو يهودًا، أو مسلمين، أو مسيحيين، فضلا عن مساعداتنا الإنسانية بالوصول للمنطقة.

إمدادات الإغاثة

وأوضح أن تركيا قامت بنقل إحدى عشرة طائرة وسفينة مدنية، محملة بإمدادات الإغاثة، إلى العريش، بالتعاون مع إخواننا المصريين.. ونواصل علاج المصابين، وخاصة مرضى السرطان والأطفال، من خلال نقلهم إلى تركيا.

وإختتم كلمته أحثكم يا أصدقائي، على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان استمرار إمدادات المساعدات الإنسانية والطبية، وكذلك إيصالها إلى غزة.

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