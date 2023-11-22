مصرع ستيني دهسا تحت عجلات قطار على مزلقان المرور في المنصورة

شهد أسفل كوبري المرور بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية مصرع شخص ستيني، دهسا أسفل عجلات قطار.

وكانت مديرية أمن الدقهلية، تلقت إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ بمصرع شخص أسفل كوبري المرور أو ما يعرف على مزلقان المرور.

وانتقل ضباط المباحث إلى مكان الحادث، وتبين أن الجثة لشخص يدعى محمد إبراهيم إبراهيم-

65 عاما، مقيم في قرية سللنت، التابعة لمركز المنصورة، وأن قطارا كان متجها إلى محطة المنصورة، دهسه، في أثناء عبره للمزلقان.

Advertisements

ونقلت الجثة إلى المشرحة، وجار تحرير المحضر اللازم لإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ونجح ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية في ضبط المتهمين بقتل بائع ألبان بقرية منية سندوب التابعة للمركز، وذلك بعد قيام خاله بمعاونة نجل شقيقته ونجل ابن عمه بالتخلص منه طعنا بسلاح أبيض سكين، لوجود خلافات سابقة بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وكان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة المنصورة من مستشفى المنصورة الدولي باستقبال غانم الشحات محمد"، 41 عاما، بائع ألبان ومقيم قرية منية سندوب جثة هامدة ومصاب بجروح قطعية غائرة بأماكن متفرقة بالجسم.

وعلى الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة بقيادة الرائد أحمد العزب، رئيس المباحث، وبالفحص وسؤال شقيق المتوفى "محمد"، 47 عاما، سائق ونجل المتوفي "محمد"، 19 عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي ويقيمان بذات القرية، اتهموا "السيد.ر.م"، 25 عامل، ونجل شقيقة المتهم الأول "مصطفى م.م"، 24 عاما، عامل، ونجل أبنة عم المتهم الأول "عبدالرحمن.ص.ع"، 25 عاما، عامل بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي وسلاح أبيض "سكين" بحوزة كل منهم وإحداث إصابته التي أودت بحياته لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال.

وبتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة من ضبط المتهمين وبحوزتهم الأدوات المستخدمة فى ارتكاب الواقعة "3 سكين"، وجرى التحفظ عليهم.

وبواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة لوجود خلافات بينهم بسبب لهو الأطفال والجيرة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على جهات التحقيق التي باشرت الواقعة.