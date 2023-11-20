الإثنين 20 نوفمبر 2023
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حوادث

مصرع 4 أشخاص، النيابة تعاين موقع انهيار عقار بورسعيد

النيابة تعاين موقع
النيابة تعاين موقع انهيار عقار بورسعيد، فيتو

انتقل فريق من النيابة الإدارية لمعاينة موقع انهيار عقار في بورسعيد.

وتبين من المعاينة انهيار كامل أجزاء المبنى على قاطنيه في حي الشرق ومصرع 4 أشخاص وإصابة آخرين جراء الانهيار وقامت قوات الإنقاذ البري من انتشال الجثث من أسفل الأنقاض بعد جهود مكثفة.

وضمت قائمة المتوفين: عيد حماد التوني وياسين عبد الحميد ياسين وعبد الحميد ياسين محمود وعبد الرحمن عبد الحميد ياسين.

وصدق اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، على صرف إعانة قدرها ٢٥ ألف جنيه لأسرة كل متوفي في حادث انهيار عقار حي الشرق، فضلا عن صرف 50 ألف جنيه من مديرية التضامن الاجتماعي لأسر المتوفين في الحادث، موجهًا مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة التواصل مع أسر المتوفين لاستلام المبلغ.

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كما وجه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الشكر والتقدير للأجهزة الأمنية بمحافظة بورسعيد وعلى رأسهم اللواء مازن صبري مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، والجهات الأمنية ( الحماية المدنية والمرور)، وذلك على جهودهم في التعامل السريع مع تداعيات حادث انهيار عقار بحي الشرق مساء أمس، والانتقال لموقع الحادث فور وقوعه، وسرعة البحث عن المصابين وجثامين الوفيات أسفل العقار وسرعة رفع حطام المبنى المنهار. 

كما توجه بالشكر للأجهزة التنفيذية ببورسعيد ممثلة في جهاز الإنقاذ والطوارئ ومديرية التضامن الاجتماعي وهيئة الإسعاف، لسرعة انتقالهم الي مكان الواقعة لتأمين المكان والتعامل الفوري مع المصابين والمتوفيين.

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن بورسعيد قد تلقت بلاغا بانهيار عقار بحي الشرق  وعلى الفور انتقلت جميع الأجهزة والجهات الأمنية والتنفيذية المعنية بالمحافظة للتعامل مع تبعات الحادث علي أرض الواقع للوقوف على الحادث وتداعياته وحجم الإصابات والوفيات.

انهيار عقار فى بورسعيد النيابة الإدارية محافظ بورسعيد

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